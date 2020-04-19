Coranavírus: Casagrande só se afasta do comando do governo do ES se for internado

O governador Casagrande (PSB), que fez o teste para saber se está infectado pelo novo coronavírus
, só se afastaria de fato do cargo e do comando das ações contra a pandemia do novo coronavírus no ES se houver necessidade de internação. A informação foi obtida pela coluna com uma alta fonte do Palácio Anchieta. “Fora isso, trabalharia a distância dando as coordenadas para a equipe, que já sabe o que precisa ser feito”, diz a fonte. "Mas se Deus quiser isso não será necessário. Nem ele precisará, muito menos, de internação."
Em postagem no Twitter hoje (19) à tarde, o governador revelou que decidiu se submeter ao exame hoje após saber que seu motorista, que é casado com uma servidora de um hospital e cujo exame deu positivo, também contraiu a Covid-19
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A fonte palaciana informa que a família do governador também fará os exames e, posteriormente, outras pessoas que tiveram contato próximo com Casagrande. Mas segundo essa fonte, o governador sempre foi cauteloso neste período de pandemia
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“Ele já estava seguindo as orientações, tinha poucos contatos pessoais com a equipe. Mantinha distância quando ocorria alguma reunião, e todas eram realizadas em local amplo, no Salão São Tiago. Ele estava se cuidando.”
O governador, segundo apurou a coluna, sempre carrega consigo um frasco de álcool em gel e lava as mãos constantemente. A maioria das reuniões de que participou foram virtuais. Ainda não se tem certeza se o exame de Casagrande fica pronto ainda hoje ou amanhã (20).