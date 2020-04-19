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Leonel Ximenes

Coranavírus: Casagrande só se afasta do comando do governo do ES se for internado

Fonte do palácio afirma que se não houver necessidade de internação por causa da Covid-19, governador, que fez exames hoje, trabalharia a distância

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 17:51

Públicado em 

19 abr 2020 às 17:51
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Governador Renato Casagrande e vice-governadora Jaqueline Moraes em videoconferência com o presidente Jair Bolsonaro
Governador Renato Casagrande e a vice-governadora Jaqueline Moraes em videoconferência Crédito: Reprodução
O governador Casagrande (PSB), que fez o teste para saber se está infectado pelo novo coronavírus, só se afastaria de fato do cargo e do comando das ações contra a pandemia do novo coronavírus no ES se houver necessidade de internação. A informação foi obtida pela coluna com uma alta fonte do Palácio Anchieta. “Fora isso, trabalharia a distância dando as coordenadas para a equipe, que já sabe o que precisa ser feito”, diz a fonte. "Mas se Deus quiser isso não será necessário. Nem ele precisará, muito menos, de internação."
Em postagem no Twitter hoje (19) à tarde, o governador revelou que decidiu se submeter ao exame hoje após saber que seu motorista, que é casado com uma servidora de um hospital e cujo exame deu positivo, também contraiu a Covid-19.
A fonte palaciana informa que a família do governador também fará os exames e, posteriormente, outras pessoas que tiveram contato próximo com Casagrande. Mas segundo essa fonte, o governador sempre foi cauteloso neste período de pandemia.
“Ele já estava seguindo as orientações, tinha poucos contatos pessoais com a equipe. Mantinha distância quando ocorria alguma reunião, e todas eram realizadas em local amplo, no Salão São Tiago. Ele estava se cuidando.”
Nas últimas entrevistas coletivas concedidas por Casagrande, como na deste sábado em que foi anunciada a flexibilização da abertura do comércio em 72 cidades capixabas, os jornalistas observaram que governador apresentava uma tosse leve.

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O governador, segundo apurou a coluna, sempre carrega consigo um frasco de álcool em gel e lava as mãos constantemente. A maioria das reuniões de que participou foram virtuais. Ainda não se tem certeza se o exame de Casagrande fica pronto ainda hoje ou amanhã (20).

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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