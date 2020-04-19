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Covid-19

Coronavírus no ES: sobe para 33 o número de mortes no Estado

Números foram atualizados neste domingo (19) no painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde. Todas as vítimas apresentavam comorbidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 16:36

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 16:36

Pessoas com síndrome gripal devem ficar isoladas por 14 dias, mesmo sem diagnóstico de coronavírus
Pessoas com síndrome gripal devem ficar isoladas por 14 dias, mesmo sem diagnóstico de coronavírus Crédito: Mohamed Hassan/Pixabay
Espírito Santo tem 1.168 confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, e 33 mortes até a tarde deste domingo (19). O Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), mostrava 30 óbitos até o último sábado (18).
Com as três novas mortes confirmadas, a taxa de letalidade da doença no Estado é de 2,83% levando em conta o total de casos.
As três mortes registradas neste domingo são de uma mulher de 61 anos, moradora de Presidente Kennedy, que estava internada no Hospital Estadual Dório Silva; uma mulher de 59 anos, moradora de Vila Velha, internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves; e de um homem de 86 anos, morador de Serra, que também estava no Jayme.
Todos apresentavam comorbidades, ou seja, estavam enquadrados no grupo de risco do novo coronavírus, segundo informações da Sesa.

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Levado em conta as 33 vítimas fatais até aqui, as cidades com mais óbitos por coronavírus no Estado são: Serra, com 11 moradores que morreram pela doença; Vitória, com nove; e Vila Velha, com sete mortes.
Entre as mortes por Covid-19 que foram diagnosticadas no Estado, também há moradores das cidades de Cariacica, Linhares, Presidente Kennedy, São Mateus, Viana e Nanuque (MG), com um óbito cada.
Neste sábado (18), o governo do Estado classificou os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Alfredo Chaves como os alto risco de propagação de coronavírus, por concentrarem a maior incidência de casos de acordo com o tamanho da população.
O Espírito Santo registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

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COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente.
Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.

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Veja os principais cuidados a se tomar:
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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