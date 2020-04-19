Coronavírus no ES: sobe para 33 o número de mortes no Estado

Pessoas com síndrome gripal devem ficar isoladas por 14 dias, mesmo sem diagnóstico de coronavírus Crédito: Mohamed Hassan/Pixabay

Com as três novas mortes confirmadas, a taxa de letalidade da doença no Estado é de 2,83% levando em conta o total de casos.

As três mortes registradas neste domingo são de uma mulher de 61 anos, moradora de Presidente Kennedy, que estava internada no Hospital Estadual Dório Silva; uma mulher de 59 anos, moradora de Vila Velha, internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves; e de um homem de 86 anos, morador de Serra, que também estava no Jayme.

Todos apresentavam comorbidades, ou seja, estavam enquadrados no grupo de risco do novo coronavírus, segundo informações da Sesa.

Levado em conta as 33 vítimas fatais até aqui, as cidades com mais óbitos por coronavírus no Estado são: Serra, com 11 moradores que morreram pela doença; Vitória, com nove; e Vila Velha, com sete mortes.

Entre as mortes por Covid-19 que foram diagnosticadas no Estado, também há moradores das cidades de Cariacica, Linhares, Presidente Kennedy, São Mateus, Viana e Nanuque (MG), com um óbito cada.

Neste sábado (18), o governo do Estado classificou os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Alfredo Chaves como os alto risco de propagação de coronavírus, por concentrarem a maior incidência de casos de acordo com o tamanho da população.

O Espírito Santo registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente.

Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.

Veja os principais cuidados a se tomar: