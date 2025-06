Saúde pública

Santa Casa de Colatina anuncia fim dos atendimentos no PA do hospital

Decisão partiu da Prefeitura de Colatina, que optou não renovar contrato de prestação de serviço na unidade; convênio atual será encerrado no próximo dia 30

O serviço de Pronto Atendimento (PA) da Santa Casa de Misericórdia de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , será encerrado no dia 30 de junho, conforme nota divulgada pela unidade hospitalar nesta segunda-feira (9). A decisão, segundo o comunicado, foi tomada de forma unilateral pela Prefeitura, que optou por não renovar o convênio vigente.>

Nota da Santa Casa de Colatina (na íntegra)

A Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina, por meio de sua administração, vem, com respeito e transparência, informar à população de Colatina que o serviço de Pronto Atendimento (PA) será encerrado no dia 30 de junho de 2025, data que marca o fim do convênio vigente com o Município. A decisão pela não renovação do referido convênio partiu da própria administração municipal, que optou por não prorrogar o contrato com esta instituição. Diante da ausência desse apoio, torna-se inviável a continuidade da prestação deste serviço por parte da instituição, o que leva, infelizmente, à necessidade de encerramento de suas atividades.

Manifestamos nosso profundo agradecimento a todos os profissionais vinculados ao Pronto Atendimento pela dedicação, profissionalismo e comprometimento demonstrados ao longo de todo período de funcionamento do serviço.

Por fim, informamos que o serviço do Pronto Atendimento seguirá operando normalmente até o dia 30 de junho de 2025. Após essa data, suas atividades serão oficialmente encerradas. A Santa Casa reforça seu compromisso institucional com a transparência, ética e respeito, tanto com seus colaboradores quanto com toda a população colatinense. Agradecemos pela confiança depositada até aqui e seguimos atuando com a mesma dedicação de sempre nas demais áreas de atendimento do Hospital.

Atenciosamente,

Administração do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Colatina.