Comércio fechado por causa do coronavírus no Centro de Vila Velha: restrição continua na Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Casagrande libera a abertura do comércio em 72 cidades do ES

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou no final da tarde deste sábado (18) que vai permitir a abertura de estabelecimentos comerciais em 72 municípios do Espírito Santo com restrições. A autorização vale a partir de segunda (20) para as cidades que foram consideradas pelo governo com risco baixo ou moderado de propagação do novo coronavírus de acordo com a incidência de casos.

A flexibilização só não é válida para as cidades da Grande Vitória - Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana -, onde se concentram 87% dos casos de Covid-19 no Estado; além do Alfredo Chaves, município com maior incidência de casos no Espírito Santo para cada 100 mil habitantes.

Essas cidades foram classificadas como de alto risco de incidência de casos, e, por isso, seguem pelo menos até o próximo domingo (26) com a mesma restrição já vigente, ou seja, com autorização para abertura apenas do comércio essencial, como supermercados, padarias e postos de combustível, por exemplo.

Dos 72 municípios em que fica permitida a abertura do comércio, 63 foram avaliados como de risco baixo de propagação do vírus e outros nove com risco moderado. Por isso, terão regras específicas de restrição de horário de funcionamento e limitação de acesso a lojas de acordo com o espaço.

A classificação é feita de acordo com o número de casos confirmados por 100 mil habitantes. A reavaliação da classificação dos municípios será semanal e, caso a cidade mude de patamar, as restrições ficarão mais rígidas.

Abaixo da cota de 23 casos confirmados a cada 100 mil habitantes: BAIXO

Quando atingir a cota de 23 casos confirmados a cada 100 mil habitantes: MODERADO

Quanto atingir a cota de 35 casos confirmados a cada 100 mil habitantes: ALTO

MUNICÍPIOS COM RISCO BAIXO DE TRANSMISSÃO DE CORONAVÍRUS NO ES

São 63 municípios com risco de transmissão baixo. Para essas cidades, o Estado estipulou que as prefeituras deverão limitar o acesso aos estabelecimentos, permitindo a entrada de uma pessoa por cada 10 metros quadrados de loja e observando o distanciamento social em filas.

O Estado estipulou para os municípios que o horário de funcionamento do comércio nesses locais seja apenas de 10h às 16h. Galerias e centros comerciais devem funcionar com 50% da ocupação (uma pessoa por 14 metros quadrados).

Deverá ser feito um escalonamento de horários de funcionamento por, no mínimo, dois turnos em municípios acima de 70 mil habitantes, com organização a critério das prefeituras.

Será obrigatório nessas cidades o uso de máscaras para funcionários do comércio. Para clientes, o uso é recomendado.

MUNICÍPIOS COM RISCO MODERADO DE TRANSMISSÃO DE CORONAVÍRUS NO ES

São nove os municípios com risco moderado: Rio Novo do Sul, Iconha, Vargem Alta, Domingos Martins, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Fundão, Guarapari e Anchieta. Eles foram classificados assim sobretudo por fazerem divisa com cidades com risco alto.

No caso das cidades desse grupo que possuem mais de 70 mil habitantes, deverá ser feito um escalonamento de horário dos trabalhadores em pelo menos dois turnos visando a evitar aglomerações.

Comércio durante a pandemia de coronavírus

Já nos municípios menores que isso, o horário de funcionamento terá que ser reduzido, de 10h às 16h. Será obrigatório o uso de máscaras no comércio, tanto por funcionários como por clientes.

Lojas em galerias e centros comerciais devem funcionar em apenas um dos dois turnos previstos.

MUNICÍPIOS COM RISCO ALTO DE TRANSMISSÃO DE CORONAVÍRUS NO ES

São seis as cidades com alto risco de Covid-19: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Alfredo Chaves. Para esses locais, permanecem as mesmas proibições de funcionamento do comércio não-essencial.

Continuam podendo abrir farmácias, supermercados, padarias, alimentação e cuidados com animais, postos de combustível, lojas de conveniência, comércio atacadista e distribuidoras de gás de cozinha e de água.

Restaurantes, lanchonetes, lojas automotivas e de material de construção podem funcionar das 10h às 16h.

ENTENDA

O governador Renato Casagrande explico que como a pandemia de Covid-19 irá perdurar por algum tempo, as flexibilizações no comércio de acordo com o mapa de gestão de risco foram necessárias.

"Sabemos que a pandemia não será rápida, será de médio prazo, e como não tem tratamento e vacina para a doença ainda, é importante que a gente aprenda a conviver com a pandemia mantendo, claro, a prioridade de proteção a vida. Diante disso é que estamos trabalhando o mapa de gestão de risco", afirmou.

O comércio considerado não-essencial está fechado em todo o Espírito Santo desde o dia 20 de março como medida para estimular o distanciamento social. O decreto foi renovado por duas vezes já e a validade da última determinação termina neste domingo (19). Agora, a medida segue valendo para as cidades consideradas de alto risco.