Renato Casagrande em transmissão na internet nesta segunda-feira (13) Crédito: Reprodução/YouTube

O governador do Espírito Santo Renato Casagrande , lançou nesta sexta-feira (17) um decreto que prorroga o fechamento das academias de esporte, de todas as modalidades, até o dia 30 de abril. A publicação do Poder Executivo vale para todas as cidades do Estado. A medida também vale para cinemas, boates, casas noturnas e museus.

Os estabelecimentos já estavam impossibilitados de exercer atividades desde o dia 19 de março. As medidas foram criadas para tentar evitar o avanço da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES - academias e cinemas continuam fechados até 30 de abril

Além das academias, também fica impossibilitada a realização de eventos e de atividades com a presença de público, ainda que previamente autorizadas, que envolvem aglomeração de pessoas, independentemente do quantitativo.

CINEMA, BOATES E TEMPLOS RELIGIOSOS

De acordo com o decreto, cinemas, teatros, museus, boates, casas de shows e espaços culturais também não podem ser abertos até a nova data anunciada.