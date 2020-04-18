O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, lançou nesta sexta-feira (17) um decreto que prorroga o fechamento das academias de esporte, de todas as modalidades, até o dia 30 de abril. A publicação do Poder Executivo vale para todas as cidades do Estado. A medida também vale para cinemas, boates, casas noturnas e museus.
Os estabelecimentos já estavam impossibilitados de exercer atividades desde o dia 19 de março. As medidas foram criadas para tentar evitar o avanço da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo.
Coronavírus no ES - academias e cinemas continuam fechados até 30 de abril
Em dados fornecidos pelo governo estadual no início a noite da última sexta (18), o Espírito Santo contava com 952 infectados pelo novo coronavírus, além de ter contabilizado 28 mortes.
Além das academias, também fica impossibilitada a realização de eventos e de atividades com a presença de público, ainda que previamente autorizadas, que envolvem aglomeração de pessoas, independentemente do quantitativo.
CINEMA, BOATES E TEMPLOS RELIGIOSOS
De acordo com o decreto, cinemas, teatros, museus, boates, casas de shows e espaços culturais também não podem ser abertos até a nova data anunciada.
Os templos religiosos não são afetados pelo novo decreto. O texto prevê que cabe aos administradores a responsabilidade pela tomada de decisões para evitar concentração de fiéis e exposição destes a riscos.