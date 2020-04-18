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Novo decreto

Coronavírus no ES: academias e cinemas continuam fechados até 30 de abril

Decreto visa combater avanço da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo; Estado tem 952 infectados e 28 mortos pela Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 10:39

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 10:39

Renato Casagrande em transmissão na internet nesta segunda-feira (13)
Renato Casagrande em transmissão na internet nesta segunda-feira (13) Crédito: Reprodução/YouTube
O governador do Espírito SantoRenato Casagrande, lançou nesta sexta-feira (17) um decreto que prorroga o fechamento das academias de esporte, de todas as modalidades, até o dia 30 de abril.  A publicação do Poder Executivo vale para todas as cidades do Estado. A medida também vale para cinemas, boates, casas noturnas e museus. 
Os estabelecimentos já estavam impossibilitados de exercer atividades desde o dia 19 de março. As medidas foram criadas para tentar evitar o avanço da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo. 
Coronavírus no ES - academias e cinemas continuam fechados até 30 de abril
Em dados fornecidos pelo governo estadual no início a noite da última sexta (18), o Espírito Santo contava com 952 infectados pelo novo coronavírus, além de ter contabilizado 28 mortes.
Além das academias, também fica impossibilitada a realização de eventos e de atividades com a presença de público, ainda que previamente autorizadas, que envolvem aglomeração de pessoas, independentemente do quantitativo.

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CINEMA, BOATES E TEMPLOS RELIGIOSOS

De acordo com o decreto, cinemas, teatros, museus, boates, casas de shows e espaços culturais também não podem ser abertos até a nova data anunciada.
Os templos religiosos não são afetados pelo novo decreto. O texto prevê que cabe aos administradores a responsabilidade pela tomada de decisões para evitar concentração de fiéis e exposição destes a riscos.

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