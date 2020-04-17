Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Coronavírus: 493 estabelecimentos são fechados pela Prefeitura de Vitória
Combate ao coronavírus

Coronavírus: 493 estabelecimentos são fechados pela Prefeitura de Vitória

Decreto do Governo do Estado determinou o fechamento imediato de estabelecimentos não essenciais; desde então, prefeitura fiscaliza o comércio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 18:21

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 18:21

Comércio fechado por causa do coronavírus no Centro de Vila Velha
Comércio fechado por causa do coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
O decreto publicado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, no dia 20 de março determinava o fechamento imediato de estabelecimentos não essenciais. Os comércios tidos como essenciais passaram, então, a cumprir regras para conter a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Desde a decisão do governador, a Prefeitura de Vitória informa que 493 estabelecimentos foram fechados na capital após ações de fiscalização.
Em meio à pandemia, a recomendação é que pessoas que tiverem escolha, fiquem em casa. Os quase 500 fechamentos foram realizados pela equipe de fiscalização integrada da Prefeitura de Vitória, juntamente com a Polícia Militar.
Coronavírus - 493 estabelecimentos são fechados pela Prefeitura de Vitória
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Segundo informações da prefeitura da capital, foram ao todo 1.034 denúncias recebidas de comércios não essenciais em funcionamento.

Veja Também

Bolsonaro defende comércio aberto: "É um risco que eu corro"

Os números apontam Jardim Camburi, um dos bairros mais populosos da capital, com 63 empresas fechadas - número um do ranking de bairro com estabelecimentos fechados. O bairro é também o local com maior número de casos confirmados da Covid-19 em todo o Espírito Santo.
Em seguida, entre os bairros com maior número de fechamento estão Jardim da Penha (49) e o Centro de Vitória (43).
A prefeitura informa que as denúncias podem ser feitas pelo aplicativo Vitória On-line ou pelo número 156.

Veja Também

"Decisão será até amanhã", diz Casagrande sobre abertura do comércio no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados