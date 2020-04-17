Comércio fechado por causa do coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva

Em meio à pandemia, a recomendação é que pessoas que tiverem escolha, fiquem em casa. Os quase 500 fechamentos foram realizados pela equipe de fiscalização integrada da Prefeitura de Vitória, juntamente com a Polícia Militar.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - 493 estabelecimentos são fechados pela Prefeitura de Vitória

Segundo informações da prefeitura da capital, foram ao todo 1.034 denúncias recebidas de comércios não essenciais em funcionamento.

Os números apontam Jardim Camburi, um dos bairros mais populosos da capital, com 63 empresas fechadas - número um do ranking de bairro com estabelecimentos fechados. O bairro é também o local com maior número de casos confirmados da Covid-19 em todo o Espírito Santo.

Em seguida, entre os bairros com maior número de fechamento estão Jardim da Penha (49) e o Centro de Vitória (43).