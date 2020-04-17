O decreto publicado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, no dia 20 de março determinava o fechamento imediato de estabelecimentos não essenciais. Os comércios tidos como essenciais passaram, então, a cumprir regras para conter a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Desde a decisão do governador, a Prefeitura de Vitória informa que 493 estabelecimentos foram fechados na capital após ações de fiscalização.
Em meio à pandemia, a recomendação é que pessoas que tiverem escolha, fiquem em casa. Os quase 500 fechamentos foram realizados pela equipe de fiscalização integrada da Prefeitura de Vitória, juntamente com a Polícia Militar.
Coronavírus - 493 estabelecimentos são fechados pela Prefeitura de Vitória
Segundo informações da prefeitura da capital, foram ao todo 1.034 denúncias recebidas de comércios não essenciais em funcionamento.
Os números apontam Jardim Camburi, um dos bairros mais populosos da capital, com 63 empresas fechadas - número um do ranking de bairro com estabelecimentos fechados. O bairro é também o local com maior número de casos confirmados da Covid-19 em todo o Espírito Santo.
Em seguida, entre os bairros com maior número de fechamento estão Jardim da Penha (49) e o Centro de Vitória (43).
A prefeitura informa que as denúncias podem ser feitas pelo aplicativo Vitória On-line ou pelo número 156.