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Coronavírus no ES

'Decisão será até amanhã', diz Casagrande sobre abertura do comércio no ES

O governador explicou que, caso haja a definição por abrir o comércio, isso será feito por município e seguindo uma série de protocolos de segurança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 10:55

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 10:55

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande Crédito: Governo do Estado
governo do Estado deve anunciar até este sábado (18) se irá flexibilizar, ou não, a abertura do comércio no Espírito Santo. A informação foi dada pelo governador Renato Casagrande durante visita ao município de Colatina, no Noroeste do Estado, nesta sexta-feira (17).
Decisão será até amanhã, diz Casagrande sobre abertura do comércio no Espírito Santo
O governador explicou que, caso haja a definição por abrir o comércio, isso será feito por município e seguindo uma série de protocolos de segurança na prevenção e combate ao novo coronavírus, como horário reduzido, utilização de álcool gel e máscaras, além de distanciamento.
"A decisão será até amanhã. Nós estamos fazendo todo um levantamento, definindo um mapa de risco, por município, para saber qual município que pode abrir, qual que não pode abrir. Se abrir, qualquer um, vai ser em horário reduzido. Qualquer município que a gente autorizar, vai ter que ter álcool em gel, vai ter que usar máscara, vai ter que ter um distanciamento, de uma pessoa por 10 metros quadrados dentro do estabelecimento"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

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Casagrande afirmou também que mesmo que haja a abertura, caso a situação dos municípios se agrave em relação à Covid-19, o governo vai fechar novamente o comércio.
E mesmo que a gente autorize o município a abrir, se a situação daquele município piorar, a gente de novo vai determinar o fechamento, completou.
A abertura do comércio é uma pauta em debate do setor com o governo do Estado nas últimas semanas. Em reunião nesta semana, a Fecomércio afirmou que faria a proposta de reabertura gradual da atividade no Estado a partir da próxima segunda-feira (20). Vale lembrar que pelo último decreto sobre o tema o comércio no Estado fica fechado até o dia 19 abril, próximo domingo. 

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