'Decisão será até amanhã', diz Casagrande sobre abertura do comércio no ES

"A decisão será até amanhã. Nós estamos fazendo todo um levantamento, definindo um mapa de risco, por município, para saber qual município que pode abrir, qual que não pode abrir. Se abrir, qualquer um, vai ser em horário reduzido. Qualquer município que a gente autorizar, vai ter que ter álcool em gel, vai ter que usar máscara, vai ter que ter um distanciamento, de uma pessoa por 10 metros quadrados dentro do estabelecimento"