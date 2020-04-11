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Novo coronavírus

Casagrande decide manter o comércio fechado até o dia 19 no ES

O decreto anterior tinha validade até este domingo (12) e agora a proibição passa a valer para a próxima semana no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 17:39

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 17:39

Comércio fechado em Cachoeiro de Itapemirim
Comércio fechado em Cachoeiro de Itapemirim para o combate ao novo coronavírus Crédito: TV Gazeta Sul
Casagrande decide manter o comércio fechado até o dia 19 no ES
O governador Renato Casagrande decidiu manter o comércio fechado no Espírito Santo. O decreto anterior tinha validade até este domingo (12) e agora a proibição passa a valer até o dia 19 de abril. 
A medida é para tentar conter o avanço do coronavírus no Estado, já que o isolamento social é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A decisão foi divulgada por Casagrande na tarde deste sábado (11) durante pronunciamento. O governador voltou a pedir para os capixabas respeitarem o isolamento social.  "É uma hora que a gente precisa contar com o apoio de todo mundo, mas infelizmente tem uma parte da sociedade que não vê problema nessa pandemia. É um momento que exige muito equilíbrio", pontuou Casagrande.
Continua permitida a abertura de estabelecimentos considerados essenciais. São eles farmácias, supermercados, padarias, alimentação e cuidados com animais, postos de combustível, lojas de conveniência, comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e de água e feiras livres. Lojas de materiais de construção e de serviços automotivos também podem abrir, mas com horário reduzido, de 10h às 16h.

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O secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, já tinha dado a entender que o comércio permaneceria fechado. Na sexta-feira (10), durante entrevista, Nésio afirmou que tinha um entendimento dentro do governo de que não era "momento de arriscar".
Este sábado (11) foi um dia de reuniões para o governador antes dele divulgar a prorrogação do decreto. Casagrande se reuniu com a equipe de trabalho durante a manhã e à tarde conversou, por videoconferência, com as federações do comércios.
Na sexta-feira (10), subiu para nove o número de mortes por coronavírus no Espírito Santo.
O último boletim indica que pelo menos 349 pessoas foram infectadas até o momento. Do total, 244 estão em isolamento residencial. Segundo a Sesa, 56 pacientes estão internados. Deles, 39 ocupam quartos das unidades de terapia intensiva. Até agora, 41 pacientes foram curados da Covid-19.

Comércio durante a pandemia de coronavírus

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