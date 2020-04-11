Atrizes fazem as próprias máscaras de proteção contra o coronavírus

A atriz Carolina Ferraz confeccionou a própria máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Reprodução/Instagram

Todos recolhidos em casa, famosos estão compartilhando, nas redes sociais, seus cuidados nesta quarentena. Há atrizes confeccionando a própria máscara de proteção.

É o caso da atriz e apresentadora Carolina Ferraz, que mostrou aos seguidores a máscara que ela mesma fez de tecido. Ela usou a hashtag #mask4all e recebeu dezenas de comentários elogiando a iniciativa.

A atriz Carolina Dieckmann também aderiu às máscaras de proteção. Mas ela resolveu costurar e customizar seu próprio acessório. Carol foi criativa e usou lençol e cadarço para fazer as máscaras, que ela ainda pintou com desenhos e frases como: "O amor salva" e "I protect you, you protect me", "Juntos seremos mais fortes". Em uma das máscaras ela escreveu parte da oração "Pai Nosso".

Na foto que fez das máscaras, Carolina escreveu: "Bora lavar, colocar num saquinho e doar para quem precisa". As amigas Juliana Paes, Nanda Costa e Marina Ruy Barbosa foram algumas que deixaram comentários na postagem elogiando a atitude da atriz.

A atriz Carolina Dieckmann também fez a própria máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Reprodução/Instagram

As máscaras de proteção confeccionadas pela atriz Carolina Dieckmann Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Larissa Manoela também postou uma série de fotos no Instagram em que aparece usando máscaras caseiras. Segundo ela, as máscaras foram feitas pela mãe do namorado dela.