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Prevenção

Atrizes fazem as próprias máscaras de proteção contra o coronavírus

Várias famosas estão compartilhando seus cuidados na quarentena. Algumas fazem máscaras até para doação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 08:58

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 08:58

A atriz Carolina Ferraz confeccionou a própria máscara de proteção contra o coronavírus
A atriz Carolina Ferraz confeccionou a própria máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Reprodução/Instagram
Todos recolhidos em casa, famosos estão compartilhando, nas redes sociais, seus cuidados nesta quarentena. Há atrizes confeccionando a própria máscara de proteção.
É o caso da atriz e apresentadora Carolina Ferraz, que mostrou aos seguidores a máscara que ela mesma fez de tecido. Ela usou a hashtag #mask4all e recebeu dezenas de comentários elogiando a iniciativa. 
A atriz Carolina Dieckmann também aderiu às máscaras de proteção. Mas ela resolveu costurar e customizar seu próprio acessório. Carol foi criativa e usou lençol e cadarço para fazer as máscaras, que ela ainda pintou com desenhos e frases como: "O amor salva" e "I protect you, you protect me", "Juntos seremos mais fortes". Em uma das máscaras ela escreveu parte da oração "Pai Nosso". 

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Na foto que fez das máscaras, Carolina escreveu: "Bora lavar, colocar num saquinho e doar para quem precisa". As amigas Juliana Paes, Nanda Costa e Marina Ruy Barbosa foram algumas que deixaram comentários na postagem elogiando a atitude da atriz.
A atriz Carolina Dieckmann também fez a própria máscara de proteção contra o coronavírus
A atriz Carolina Dieckmann também fez a própria máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Reprodução/Instagram
As máscaras de proteção confeccionadas pela atriz Carolina Dieckmann
As máscaras de proteção confeccionadas pela atriz Carolina Dieckmann Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz Larissa Manoela também postou uma série de fotos no Instagram em que aparece usando máscaras caseiras. Segundo ela, as máscaras foram feitas pela mãe do namorado dela.
A atriz Larissa Manoela usa máscara confeccionada pela mãe do namorado: proteção contra coronavírus
A atriz Larissa Manoela usa máscara confeccionada pela mãe do namorado: proteção contra coronavírus Crédito: Reprodução/Instagram

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