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Proteção

Coronavírus: médica ensina você a fazer sua máscara caseira

A recomendação agora do Ministério da Saúde é que todo mundo use ao sair de casa. Basta um pequeno pedaço de tecido e elásticos para confeccionar uma máscara e se proteger da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 08:18

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 08:18

A médica Jéssica Polese ensina como fazer uma máscara caseira para se proteger contra o coronavirus
A médica Jéssica Polese ensina como fazer uma máscara caseira para se proteger contra o coronavirus Crédito: Reprodução
Antes indicada apenas a profissionais da saúde e pessoas com sintomas suspeitos de coronavírus ou gripe, a máscara agora passou a ser recomendada por cientistas do mundo todo para que seja usada pela população em geral. Até o Ministério da Saúde agora resolveu fazer uma campanha incentivando o uso irrestrito da máscara pelas pessoas que precisam sair de casa, divulgando, inclusive, em uma página oficial, um manual de como fazer o equipamento.
A máscara pode ser confeccionada em casa com um pedaço pequeno de pano, de forma simples e rápida. É um modo comprovadamente eficiente de se proteger de uma contaminação pelo vírus que já infectou mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo e causou milhares de mortes.

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Vários tutoriais na Internet já estão ensinando o passo a passo para qualquer pessoa que queira fazer sua própria máscara caseira. Na série "Como faz?" da Revista.ag, a médica pneumologista Jéssica Polese mostra como é fácil. Ela usou um pano muito usado na limpeza doméstica e dois elásticos de cabelo. 

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