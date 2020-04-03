Contra o coronavírus: Ministério da Saúde ensina a fazer máscara caseira

Máscaras caseiras podem ser um grande aliado no combate ao coronavírus Crédito: Polina Zimmerman/ Pexels

Ministério da Saúde está estimulando a população a produzir as próprias máscaras. Além de simples, fácil e rápida, a fabricação de modelos de pano também funciona como barreiras na propagação do novo coronavírus no Brasil . As informações divulgadas pelo site do Ministério da Saúde ressaltam ainda que a máscara caseira pode ser um grande aliado no combate à covid-19.

No início da pandemia, as máscaras eram recomendadas apenas para pessoas com sintomas e profissionais da Saúde. A restrição de uso era para evitar que o equipamento de proteção faltasse a quem mais precisa. No entanto, o órgão acredita que as máscaras caseiras podem ser uteis a toda a população, como forma de evitar a transmissão ou o contágio da doença.

Em muitas farmácias, as máscaras já estão em falta e para garantir a proteção dos profissionais de saúde que necessitam desse material, o ministério está realizando compras de fornecedores nacionais e internacionais.

Segundo as instruções do manual divulgado pelo Ministério da Saúde , a máscara caseira precisa seguir algumas orientações para ser eficiente. O pano deve ter duas camadas, ou seja, dupla face. Além disso, é extremamente importante que seja de uso individual. Após a utilização, a máscara deve ser lavada com sabão ou água sanitária para manter o autocuidado.

Veja a seguir o passo a passo para fazer uma máscara e como usar:

1. A máscara deve ser individual. Cada membro da família deve ter a sua;



2. As máscaras caseiras podem ser feitas em tecido de algodão, tricoline, TNT ou outros pedaços de tecidos  como de cortina, camisa, por exemplo - desde que estejam higienizados;

Qualquer pedaço de tecido serve para a produção das máscaras Crédito: Freepik

3. As medidas da máscara devem cobrir toda a boca e o nariz. Além disso, é preciso ser bem ajustada ao rosto, sem deixar espaços nas laterais.

4. O ideal é que cada pessoa tenha pelo menos duas máscaras de pano, uma vez que deve ser usada por cerca de duas horas e trocada após esse tempo;



5. É necessário utilizar duas camadas de pano, ou seja, o modelo deve ser dupla face;

6. Também é importante ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca;

Elásticos podem ser utilizados na confecção de máscaras caseiras Crédito: Freepik

7. Sempre utilize a máscara ao sair de casa. Leve uma reserva e guarde a usada em uma sacola para lavar depois;