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Proteção

Contra o coronavírus: Ministério da Saúde ensina a fazer máscara caseira

Órgão estimula brasileiros a produzir as próprias máscaras com tecido e explica como as pessoas devem usar para impedir a propagação do vírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 12:55

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 12:55

Máscaras podem ser feitas em casa com qualquer tipo de tecido
Máscaras caseiras podem ser um grande aliado no combate ao coronavírus Crédito: Polina Zimmerman/ Pexels
Ministério da Saúde está estimulando a população a produzir as próprias máscaras. Além de simples, fácil e rápida,  a fabricação de modelos de pano também funciona como barreiras na propagação do novo coronavírus no Brasil. As informações divulgadas pelo site do Ministério da Saúde ressaltam ainda que a máscara caseira pode ser um grande aliado no combate à covid-19.
No início da pandemia, as máscaras eram recomendadas apenas para pessoas com sintomas e profissionais da Saúde. A restrição de uso era para evitar que o equipamento de proteção faltasse a quem mais precisa. No entanto, o órgão acredita que as máscaras caseiras podem ser uteis a toda a população, como forma de evitar a transmissão ou o contágio da doença.
Em muitas farmácias, as máscaras já estão em falta e para garantir a proteção dos profissionais de saúde que necessitam desse material, o ministério está realizando compras de fornecedores nacionais e internacionais.

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Segundo as instruções do manual divulgado pelo Ministério da Saúde, a máscara caseira precisa seguir algumas orientações para ser eficiente.  O pano deve ter duas camadas, ou seja, dupla face. Além disso, é extremamente importante que seja de uso individual. Após a utilização, a máscara deve ser lavada com sabão ou água sanitária para manter o autocuidado.
Veja a seguir o passo a passo para fazer uma máscara e como usar:
1. A máscara deve ser individual. Cada membro da família deve ter a sua;
2. As máscaras caseiras podem ser feitas em tecido de algodão, tricoline, TNT ou outros pedaços de tecidos  como de cortina, camisa, por exemplo - desde que estejam higienizados;
Qualquer pedaço de tecido serve para a produção das máscaras
Qualquer pedaço de tecido serve para a produção das máscaras Crédito: Freepik
3. As medidas da máscara devem cobrir toda a boca e o nariz. Além disso, é preciso ser bem ajustada ao rosto, sem deixar espaços nas laterais.
4. O ideal é que cada pessoa tenha pelo menos duas máscaras de pano, uma vez que deve ser usada por cerca de duas horas e trocada após esse tempo;
5. É necessário utilizar duas camadas de pano, ou seja, o modelo deve ser dupla face;
6. Também é importante ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca;
Elásticos podem ser utilizados na confecção de máscaras caseiras
Elásticos podem ser utilizados na confecção de máscaras caseiras Crédito: Freepik
7. Sempre utilize a máscara ao sair de casa. Leve uma reserva e guarde a usada em uma sacola para lavar depois;
8. Lave as máscaras usadas com água sanitária ou água e sabão. Deixe de molho por cerca de dez minutos.

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