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Funcionários de empresa capixaba produzem máscaras para hospitais do ES

Trabalhadores do Grupo Águia Branca estão  produzindo máscaras de acetato, feitas em impressoras 3d, que serão doadas para a Santa Casa de Misericórdia, Hospital Infantil e UPA de Castelândia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 18:38

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 18:38

Máscaras de acetato que serão doadas para hospitais
Máscaras de acetato que serão doadas para hospitais Crédito: Divulgação
Um grupo de funcionários do Grupo Águia Branca está produzindo máscaras de acetato que serão doadas para os hospitais Santa Santa de Misericórdia de Vitória, Hospital Infantil e UPA de Castelândia. A confecção está sob responsabilidade das impressoras 3d do Grupo e a produção teve início na segunda-feira (30 de merçao). O que for feito será doado a hospitais da Grande Vitória.
A ideia do projeto nasceu no último final de semana e quem está à frente da movimentação são o Gerente de Inteligência de Negócios Digitais, Jadson Picoretti Lovati, e o supervisor de suporte, Rafael Nascimento Efgen. Porém, para dar conta da demanda já gerada  as três impressoras 3d estão rodando das 7 às 23 horas, o que possibilita uma produção diária de 48 máscaras  , eles estão contando com a mão de obra do time interno composto de 8 funcionários, todos voluntários. 

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A primeira remessa, de 50 máscaras, ficou pronta nesta quarta (1), e nos próximos dias serão entregues mais 250, totalizando 300, que é o objetivo inicial da iniciativa. Os escudos não substituem as máscaras, mas são a primeira camada de proteção para os profissionais de saúde. A peça é uma barreira física transparente entre o paciente e o médico ou enfermeiro, podendo ser higienizada e reutilizada. 
Máscaras de acetato que sendo produzidas
Máscaras de acetato que sendo produzidas Crédito: Divulgação
Estamos conectados a um grupo de pessoas no Estado, que tem representantes de empresas como Vale e Findes e que também estão trabalhando na mesma iniciativa, e trocamos informações sobre os melhores projetos para serem impressos. Nós nos baseamos em um projeto disponibilizado pela Prusa, um grande nome na área de 3d no mundo, explica Lovati.
Na opinião do diretor de Tecnologia e Inovação do Grupo, Janc Lage, essa rede colaborativa denota o senso de engajamento das pessoas que vestem a camisa do Grupo. Num momento de isolamento social, com cada um trabalhando num lugar, ver este projeto acontecer é muito gratificante. Mostra o quanto nosso time tem senso de pertencimento, empatia e compromisso. E, sobretudo, que todos podemos pensar em formas de contribuir para amenizar o colapso na saúde ou em demandas sociais que se apresentem soluções em momentos de crise.

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