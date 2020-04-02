Funcionários de empresa capixaba produzem máscaras para hospitais do ES

Máscaras de acetato que serão doadas para hospitais Crédito: Divulgação

Um grupo de funcionários do Grupo Águia Branca está produzindo máscaras de acetato que serão doadas para os hospitais Santa Santa de Misericórdia de Vitória, Hospital Infantil e UPA de Castelândia. A confecção está sob responsabilidade das impressoras 3d do Grupo e a produção teve início na segunda-feira (30 de merçao). O que for feito será doado a hospitais da Grande Vitória.

A ideia do projeto nasceu no último final de semana e quem está à frente da movimentação são o Gerente de Inteligência de Negócios Digitais, Jadson Picoretti Lovati, e o supervisor de suporte, Rafael Nascimento Efgen. Porém, para dar conta da demanda já gerada  as três impressoras 3d estão rodando das 7 às 23 horas, o que possibilita uma produção diária de 48 máscaras , eles estão contando com a mão de obra do time interno composto de 8 funcionários, todos voluntários.

A primeira remessa, de 50 máscaras, ficou pronta nesta quarta (1), e nos próximos dias serão entregues mais 250, totalizando 300, que é o objetivo inicial da iniciativa. Os escudos não substituem as máscaras, mas são a primeira camada de proteção para os profissionais de saúde. A peça é uma barreira física transparente entre o paciente e o médico ou enfermeiro, podendo ser higienizada e reutilizada.

Máscaras de acetato que sendo produzidas Crédito: Divulgação

Estamos conectados a um grupo de pessoas no Estado, que tem representantes de empresas como Vale e Findes e que também estão trabalhando na mesma iniciativa, e trocamos informações sobre os melhores projetos para serem impressos. Nós nos baseamos em um projeto disponibilizado pela Prusa, um grande nome na área de 3d no mundo, explica Lovati.