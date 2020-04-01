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Gigante da perfumaria vai doar 1,5 tonelada de álcool em gel para o ES

Ideia do Grupo Boticário é aumentar a oferta do produto, que será distribuído para unidades de Saúde da Serra na próxima semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 13:30

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 13:30

O Álcool Gel possui concentração de 78% de álcool etílico
O Álcool Gel possui concentração de 78% de álcool etílico Crédito: Divulgação
O Grupo Boticário - que detém as marcas O Boticário, Eudora, quem disse, berenice?, Vult, Eume, Beautybox e Beleza na Web - vai doar 1,5 tonelada de álcool gel para unidades de Saúde da Serra, cidade onde o Grupo tem um centro de distribuição. O produto doado sem fragrância será o de concentração 78% de álcool etílico, que elimina cerca de 99,9% das bactérias, e faz parte da linha de cosméticos Cuide-se Bem. Acreditamos que, quando cada um faz a sua parte, o todo fica cada vez mais forte, disse Aline Mori, diretora de marketing da marca.
Desde o último dia 20 de março, a empresa intensificou a produção e o envase de álcool em gel, álcool líquido 70% e sabonetes para doação a pessoas em vulnerabilidade social, governo e redes públicas de saúde da Bahia e Paraná e a seus colaboradores e familiares. Serão destinadas 216 toneladas de produtos no total.

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Entendemos o nosso papel como indústria de higiene e beleza e uma das maiores varejistas do país, por isso queremos dar uma contribuição maior para a sociedade neste momento em que passamos por uma crise de saúde global. Sabemos que nosso compromisso vai além da produção e comercialização de produtos de beleza, estamos juntos na construção de um país mais justo e mais consciente. Essas doações se conectam com a nosso propósito e nossos valores de valorização das pessoas, diz o CEO do Grupo, Artur Grynbaum. Os itens de higiene serão produzidos nas duas fábricas da empresa em São José dos Pinhais (PR) e Camaçari (BA), que estão operando apenas de maneira parcial apenas para atender a esta demanda.

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