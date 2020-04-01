Gigante da perfumaria vai doar 1,5 tonelada de álcool em gel para o ES

O Álcool Gel possui concentração de 78% de álcool etílico Crédito: Divulgação

O Grupo Boticário - que detém as marcas O Boticário, Eudora, quem disse, berenice?, Vult, Eume, Beautybox e Beleza na Web - vai doar 1,5 tonelada de álcool gel para unidades de Saúde da Serra, cidade onde o Grupo tem um centro de distribuição. O produto doado sem fragrância será o de concentração 78% de álcool etílico, que elimina cerca de 99,9% das bactérias, e faz parte da linha de cosméticos Cuide-se Bem. Acreditamos que, quando cada um faz a sua parte, o todo fica cada vez mais forte, disse Aline Mori, diretora de marketing da marca.

Desde o último dia 20 de março, a empresa intensificou a produção e o envase de álcool em gel, álcool líquido 70% e sabonetes para doação a pessoas em vulnerabilidade social, governo e redes públicas de saúde da Bahia e Paraná e a seus colaboradores e familiares. Serão destinadas 216 toneladas de produtos no total.