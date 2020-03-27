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Renata Rasseli

Empresária vai doar 1 tonelada de álcool em gel para hospitais do ES

O produto será destinado aos profissionais da área da saúde que estão na linha de frente no combate do coronavírus

Publicado em 27 de Março de 2020 às 06:23

Públicado em 

27 mar 2020 às 06:23
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Zilma Bauer, empresária
Zilma Bauer, empresária Crédito: Divulgação
A empresária e diretora da Ervas Naturais, Zilma Bauer, começou a fabricar álcool em gel e vai doa-los para  hospitais do Estado que estão trabalhando no combate à pandemia do novo coronavírus. Ao todo, serão entregues uma tonelada do produto, em parceria com a Alcon e Ingral. Com autorização concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para iniciar a produção, Zilma não pensou duas vezes. “É o momento de unir forças. Como nós temos estrutura e conhecimento técnico para produzir o álcool, achamos que era a decisão certa a ser tomada. Queremos ajudar”, afirmou a empresária e diretora da empresa especializada em produtos capilares Vale lembrar que o álcool em gel 70% é um grande aliado para evitar a disseminação do coronavírus, especialmente para proteger os profissionais da área da saúde que estão na linha de frente no combate à doença.

NOVOS NEGÓCIOS

Xuxu e Flávia Neffa
Xuxu e Flávia Neffa Crédito: Mônica Zorzanelli
As empresárias e irmãs Xuxu e Flavia Neffa acabam de iniciar uma nova empreitada. É que elas se tornaram as novas franqueadas da empresa Ticomia Formaturas. A empresa possui mais de 20 anos de atuação na organização de formaturas nacional chega a Vitória pelas mãos das empresárias que já há mais de 40 anos no mercado gastronômico e de eventos. O Grupo Neffa e a Ticomia operarão juntas desde a organização até a entrega da festa.

ESTUDOS NA QUARENTENA

Atentos às oportunidades que a imposição da quarentena pode trazer, o diretor pedagógico do Centro Educacional Leonardo Da Vinci, Mário Broetto, e suas equipes orientam os alunos e pais a aproveitarem o momento para exercitarem a autonomia enquanto desenvolvem os estudos remotos supervisionados propostos pela escola. “O ambiente virtual requer monitoramento para evitar desvios do centro de interesse. Estamos orientando os pais a motivarem os filhos a aproveitarem os estudos para aprender a gerenciar seu tempo de forma produtiva. Entretanto, entendemos que cada núcleo familiar tem características particulares, sendo importante destacar que, caso surjam dificuldades na realização das tarefas, a escola retomará os conteúdos no retorno às aulas presenciais. Todos estão em adaptação e a ansiedade nesse momento é natural”, afirma Mário.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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