Empresária vai doar 1 tonelada de álcool em gel para hospitais do ES

As empresárias e irmãs Xuxu e Flavia Neffa acabam de iniciar uma nova empreitada. É que elas se tornaram as novas franqueadas da empresa Ticomia Formaturas. A empresa possui mais de 20 anos de atuação na organização de formaturas nacional chega a Vitória pelas mãos das empresárias que já há mais de 40 anos no mercado gastronômico e de eventos. O Grupo Neffa e a Ticomia operarão juntas desde a organização até a entrega da festa.

Atentos às oportunidades que a imposição da quarentena pode trazer, o diretor pedagógico do Centro Educacional Leonardo Da Vinci, Mário Broetto, e suas equipes orientam os alunos e pais a aproveitarem o momento para exercitarem a autonomia enquanto desenvolvem os estudos remotos supervisionados propostos pela escola. “O ambiente virtual requer monitoramento para evitar desvios do centro de interesse. Estamos orientando os pais a motivarem os filhos a aproveitarem os estudos para aprender a gerenciar seu tempo de forma produtiva. Entretanto, entendemos que cada núcleo familiar tem características particulares, sendo importante destacar que, caso surjam dificuldades na realização das tarefas, a escola retomará os conteúdos no retorno às aulas presenciais. Todos estão em adaptação e a ansiedade nesse momento é natural”, afirma Mário.