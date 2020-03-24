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Renata Rasseli

Confira a lista das lojas da Praia do Canto que atendem por delivery

Associação Comercial da Praia do Canto cria a campanha #juntossomosmaisfortes e divulga uma lista das lojas do bairro que estão atendendo pelo sistema

Publicado em 24 de Março de 2020 às 14:58

Públicado em 

24 mar 2020 às 14:58
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Data: 20/12/2019 - ES - Vitória - Movimentação no comércio da Praia do Canto - Editoria: Economia - Foto: Vitor Jubini - GZ
Comércio da Praia do Canto  Crédito: Vitor Jubini
Para encarar o prejuízo com as lojas devido a pandemia do coronavírus, a Associação Comercial da Praia do Canto acaba de criar o  movimento #juntossomosmaisfortes, para incentivar o comércio  delivery. "Estamos disponibiliza uma lista das lojas do bairro que estão atendendo pelo sistema de delivery. São estabelecimentos de vários segmentos que ofertam a comodidade e a segurança que o momento atual exige", disse o presidente da Associação, Cesinha Saade. Os pedidos podem ser feitos pelas redes sociais e telefones comerciais. 

CONFIRA A LISTA:

  1. Adcos
  2. Ponto Mix
  3. Occitane
  4. D Mini Closet Vix
  5. L’allas Festas
  6. Catamaran
  7. Tesori
  8. 02 Manipulação
  9. Jorge Bischoff
  10. Di Ferolla
  11. O Quintal Parrilla Bar
  12. Art Commerce
  13. Libanesa Homem
  14. Maison Libanesa Homem
  15. Bordot
  16. Golden Semi Joias
  17. Chose
  18. Loja Perpetua (Roupas e calçados )
  19. Christalo la Boutique
  20. Track&Field
  21. Luiza Barcelos
  22. Baby Cherie
  23. Eight
  24. Asterix Suplementos
  25. Pet Show
  26. Karol Gratz
  27. Regina Pagani
  28. La Bella Cosméticos
  29. Bebê Estilo
  30. Universo Colorido (moda feminina)
  31. Chocolateria Brasil
  32. Queijeira Camila (Quinta e sexta apenas)
  33. Dujour
  34. Letiflores
  35. Duett
  36. THE Store
  37. Isadora Duncan Lingerie
  38. Bargain
  39. Chiquinho Sorvetes
  40. Salsa Pizzaria
  41. Salsa Self-Service (a partir de 30)
  42. Piu Restaurante
  43. Armarinho Celga
  44. Provanza
  45. Colchões Ortobom
  46. Espirito Cacau
  47. RiHappy
  48. Afago
  49. Green Station
  50. Cacau Show Praia do Canto
  51. Mon Petit calçados infantis
  52. Quintal Orgânico e Natural
  53. Salú Boutique
  54. Temakeria e Cia
  55. Nely
  56. Sabor da Terra
  57. One Up
  58. Soleil
  59. Ora Carola
  60. Flor de Liz Lingerie
  61. ZART
  62. Panetteria
  63. Espaço Doc Vinhos
  64. As Marias
  65. D'Bem (entrega granolas)
  66. Maldivas Beach Wear
  67. Dora Daher
  68. Bazar Marcella Pires (@up_Cabidemarcella)
  69. Camomile
  70. La Basseti

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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