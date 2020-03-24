Confira a lista das lojas da Praia do Canto que atendem por delivery

Para encarar o prejuízo com as lojas devido a pandemia do coronavírus, a Associação Comercial da Praia do Canto acaba de criar o movimento #juntossomosmaisfortes, para incentivar o comércio delivery. "Estamos disponibiliza uma lista das lojas do bairro que estão atendendo pelo sistema de delivery. São estabelecimentos de vários segmentos que ofertam a comodidade e a segurança que o momento atual exige", disse o presidente da Associação, Cesinha Saade. Os pedidos podem ser feitos pelas redes sociais e telefones comerciais.
CONFIRA A LISTA:
- Adcos
- Ponto Mix
- Occitane
- D Mini Closet Vix
- L’allas Festas
- Catamaran
- Tesori
- 02 Manipulação
- Jorge Bischoff
- Di Ferolla
- O Quintal Parrilla Bar
- Art Commerce
- Libanesa Homem
- Maison Libanesa Homem
- Bordot
- Golden Semi Joias
- Chose
- Loja Perpetua (Roupas e calçados )
- Christalo la Boutique
- Track&Field
- Luiza Barcelos
- Baby Cherie
- Eight
- Asterix Suplementos
- Pet Show
- Karol Gratz
- Regina Pagani
- La Bella Cosméticos
- Bebê Estilo
- Universo Colorido (moda feminina)
- Chocolateria Brasil
- Queijeira Camila (Quinta e sexta apenas)
- Dujour
- Letiflores
- Duett
- THE Store
- Isadora Duncan Lingerie
- Bargain
- Chiquinho Sorvetes
- Salsa Pizzaria
- Salsa Self-Service (a partir de 30)
- Piu Restaurante
- Armarinho Celga
- Provanza
- Colchões Ortobom
- Espirito Cacau
- RiHappy
- Afago
- Green Station
- Cacau Show Praia do Canto
- Mon Petit calçados infantis
- Quintal Orgânico e Natural
- Salú Boutique
- Temakeria e Cia
- Nely
- Sabor da Terra
- One Up
- Soleil
- Ora Carola
- Flor de Liz Lingerie
- ZART
- Panetteria
- Espaço Doc Vinhos
- As Marias
- D'Bem (entrega granolas)
- Maldivas Beach Wear
- Dora Daher
- Bazar Marcella Pires (@up_Cabidemarcella)
- Camomile
- La Basseti