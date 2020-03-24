Confira a lista das lojas da Praia do Canto que atendem por delivery

Para encarar o prejuízo com as lojas devido a pandemia do coronavírus, a Associação Comercial da Praia do Canto acaba de criar o movimento #juntossomosmaisfortes, para incentivar o comércio delivery. "Estamos disponibiliza uma lista das lojas do bairro que estão atendendo pelo sistema de delivery. São estabelecimentos de vários segmentos que ofertam a comodidade e a segurança que o momento atual exige", disse o presidente da Associação, Cesinha Saade. Os pedidos podem ser feitos pelas redes sociais e telefones comerciais.