Coronavírus: capixabas mostram suas rotinas em home office

José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES

"Para que a quarentena seja produtiva, o principal fator é que se estabeleça uma rotina. Ter momentos para trabalho, estudo, lazer e exercícios fazem com que a rotina fique mais leve. Como a empresa está muito presente no online, estamos conseguindo nos comunicar bastante no digital. Seja nas redes sociais, emails e whatsapp. Estamos bem conscientes da importância de ficarmos em casa, pelo bem de todos.”

"Sou uma pessoa que adora uma rotina, desta forma estou tentando me adaptar ao home office! Tenho mantido a rotina dos exercícios, pois eles são muito importantes na minha vida! Troquei o calçadão pelas escadas e minha sala tem uma pequena academia e sigo orientações do personal do funcional e da corrida! Ainda vou à agência toda manhã e fico por umas 2 horas com apenas 1 funcionário, o restante da equipe está de férias. Em casa organizei uma mesa de trabalho e dou continuidade aos processos, temos muitas viagens marcadas que temos que remarcar a medida que as datas dos embarques se aproximam! É um dia de cada vez, pois como tudo aconteceu muito rápido, as regras mudam diariamente, estou à postos para dar a melhor assessoria aos meus clientes e ainda atenta em dar apoio e cuidar de nossa equipe, vamos sair juntos e mais fortes!!!

“Continuo trabalhando normalmente, só que em home office, pois advogo para supermercados, farmácias, restaurantes e distribuidoras que, em meio a esta crise, estão nos demandando muito. E eu, como prestador de serviço, principalmente neste momento, não posso deixar os meus clientes sem atendimento. Assim, além de continuar produzindo intelectualmente, aumentaram muito as consultas por telefone, WhatsApp, vídeo e áudio conferência. Estamos todos focados em fazer com que a economia reaja, mesmo fazendo isolamento social para conter a pandemia. E também não deixei de fazer atividades físicas, continuo treinando e fazendo esporte dentro de casa”.

"Estou costurando e me especializando em bonecas e doll couture (vestidos para bonecas) e estou adorando."

"O meu trabalho é muito compatível com o trabalho remoto, pois trabalho o dia inteiro na frente de um computador. Tenho a facilidade de trabalhar junto com os profissionais de TI, o que facilita bastante o acesso aos recursos tecnológicos. Meu computador do trabalho foi espelhado no meu notebook de casa. Isso me dá acesso remoto a tudo que eu tenho lá. Mas não é uma operação simples tanto pelo aspecto da segurança tecnológica (lembrando que o meu trabalho envolve confidencialmente) como pelo aspecto da sobrecarga das bandas de internet e das redes das empresas e instituições públicas. Para isso funcionar e ser feito com segurança, o pessoal de TI está trabalhando direto!!! Sem descanso!"

"As mídias sociais já eram bem utilizadas pela nossa equipe, além do site. Com a atual situação em que ela me levou a fechar as duas lojas, a de Vitória antes inclusive por ser dentro de um shopping, estamos trabalhando mais on-line. Estamos produzindo mais conteúdo, com mais informações para nossas clientes, gravo vídeos com dicas, já tinha meus cursos por web e estamos mostrando, assim, nosso diferencial. Tudo isto pelo Instagram (@espacopaulabreder). Possuímos uma loja virtual no site www.lojapaulabreder.com.br/”. onde vendemos toda a nossa linha Paula Breder e para auxiliar nossas clientes vamos iniciar o sistema de entrega por motoboy na Grande Vitória, na torcida para que tudo se resolva em breve. Para mim, o home office me ajuda a continuar trabalhando e a não ficar parada, a ter o compromisso com meus clientes e uma rotina comigo mesma"

"Trabalhar em casa exige ordem e disciplina. Eu escolhi aprimorar essas virtudes e cumprir a quarentena. Está dando tudo certo, estamos atendendo nossos clientes com a mesma qualidade e responsabilidade de sempre. O mais importante agora é a segurança das pessoas e incentivarmos as melhores práticas para juntos superarmos esse momento”.

"Fechamos a partir desta segunda-feira (23), por um mês, prorrogável. Colocamos em férias todos que tinham direito a férias agora. Manteremos a equipe de manutenção em tempo integral para abrirmos melhor num futuro que não conseguimos prever. Tudo passará."

"Nossa rotina está se mantendo, estamos conseguindo manter as reuniões e a execução das tarefas só que, agora, no formato on-line. Estamos acompanhando a equipe através dos softwares de gestão de tarefas que já utilizávamos e realizando reuniões diárias via internet para mantermos o contato e alinharmos as demandas. Antes não nos organizávamos tanto quanto agora para passarmos as informações porque podíamos nos falar a qualquer momento, sem necessidade de aguardar ou marcar um horário. Por incrível que possa parecer, estamos mais próximos por conta desse contexto e isso nos fez perceber que o que fará diferença para mantermos a motivação e a produtividade é a comunicação. Para conseguirmos dar conta das tarefas da casa, sem a ajuda da diarista que pedimos que também se cuide ficando em casa, mantivemos o horário de acordar e fizemos uma lista de tarefas que precisam ser feitas para mantermos tudo em ordem. Procuramos fazer uma parte dessas tarefas antes do expediente da empresa começar e o restante no final do dia. Até nossa filha, a Isabel, tem sua lista de rotina para estudar e participar das tarefas da casa com o app To Do. Temos recursos tecnológicos para ajudar neste caminho, mas o lado humano dessas interações é o essencial neste momento, sejam as relações de trabalho ou as familiares. A comunicação tem sido a chave."