Ufes instala portas giratórias no RU e estudantes reclamam de fila

A instalação de novas catracas, semelhantes às portas giratórias de bancos, no Restaurante Universitário (RU) do campus de Goiabeiras virou motivo de protesto de estudantes na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O novo sistema de controle de acesso ao RU foi implantado pela Diretoria de Gestão de Restaurantes da Universidade (DGR) e começou a funcionar na última quarta-feira (22).
Estudantes que participaram de protesto realizados na quarta e na quinta-feira (23) afirmam que o novo sistema, com portas giratórias, não resolve problemas como a demora no atendimento e a qualidade das refeições. O grupo alega que o controle biométrico também torna a entrada mais lenta nos horários de maior movimento, além de não atender à realidade dos estudantes, impactando alunos que possuem compromissos de estágio e atividades acadêmicas com horários rígidos.
Em nota, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) criticou a mudança. Para o movimento estudantil, as catracas impedem o acesso de estudantes com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida, desrespeitando os princípios de acessibilidade e inclusão.
O DCE também reclamou das filas que têm se formado no RU e da demora no atendimento, em função do novo sistema.
"A instalação das catracas de reconhecimento facial ignora a realidade da Ufes, onde a maioria dos estudantes possui apenas o cadastro por CPF (limitado a apenas uma catraca) e com o cadastro da facial demorando em média 30 dias para ser regularizado no sistema, prejudicando a rotina dos usuários do RU que precisam se alimentar para não perder chamada e/ou não perder o horário de entrada no estágio/trabalho. Com isso, o resultado é brutal e inaceitável: estudantes estão deixando de se alimentar porque não conseguem acessar o RU a tempo, precisando escolher entre a fome ou uma alimentação muito mais cara", diz o diretório.
O que diz a Ufes
A administração da universidade afirma que a medida adotada no RU segue recomendação do Ministério Público Federal (MPF) para melhorar o controle, coibir acessos irregulares e garantir a correta gestão dos recursos públicos. Segundo a DGR, com a nova estrutura, o número de pontos de entrada foi ampliado de três para cinco.
A DGR ainda informa que o investimento total para a modernização do RU foi de R$ 196,9 mil, custeado pela empresa terceirizada responsável. O valor corresponde à aquisição de sete novas catracas, adequação da infraestrutura local e à instalação de equipamentos de leitura por biometria facial.
Melhorias no RU
Em resposta aos questionamentos sobre as melhorias para o usuário, a DGR informou que, com a consolidação dos investimentos estruturais, o objetivo para o próximo semestre é focar no aprimoramento da qualidade das refeições servidas. A diretoria também listou medidas implementadas nos últimos meses:
Implementação de café da manhã em todos os campi;
Almoço aos sábados;
Inclusão de jantar em Maruípe e Jerônimo Monteiro;
Oferta de suco e sobremesa;
Opções de pratos veganos;
Climatização dos espaços;
Ampliação dos meios de pagamento;
Música ao vivo durante o almoço em dias pré-determinados.