Ufes instala portas giratórias no RU e estudantes reclamam de fila

Em nota, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) criticou a mudança. Para o movimento estudantil, as catracas impedem o acesso de estudantes com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida, desrespeitando os princípios de acessibilidade e inclusão.





O DCE também reclamou das filas que têm se formado no RU e da demora no atendimento, em função do novo sistema.





"A instalação das catracas de reconhecimento facial ignora a realidade da Ufes, onde a maioria dos estudantes possui apenas o cadastro por CPF (limitado a apenas uma catraca) e com o cadastro da facial demorando em média 30 dias para ser regularizado no sistema, prejudicando a rotina dos usuários do RU que precisam se alimentar para não perder chamada e/ou não perder o horário de entrada no estágio/trabalho. Com isso, o resultado é brutal e inaceitável: estudantes estão deixando de se alimentar porque não conseguem acessar o RU a tempo, precisando escolher entre a fome ou uma alimentação muito mais cara", diz o diretório.