TBT: Coluna Renata Rasseli promove uma abraço virtual entre leitores

Passados 10 dias de quarentena devido à pandemia do coronavírus, RR abre o jogo: "Estamos morrendo de saudades de encontrar vocês nas festas, eventos empresariais e encontros sociais". Por isso, no #TBT desta quinta-feira (26) resolvemos publicar fotos de abraços dos nossos amigos e leitores. Foi a forma de reunir todo mundo simbolicamente num grande abraço virtual. E, seguimos, aqui com a esperança de que, em breve, poderemos nos abraçar, beijar e nos encontrar novamente. E que a nossa Mônica Zorzanelli volte a clicar todos vocês. Obrigada, gente, pela audiência durante a quarentena.