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Renata Rasseli

#TBT: Coluna Renata Rasseli promove uma abraço virtual entre leitores

Para matar saudades, RR pediu para amigos e leitores enviarem fotos de abraços marcantes

Publicado em 26 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

26 mar 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Mônica Zorzanelli e Renata Rasseli
Mônica Zorzanelli e Renata Rasseli Crédito: Arquivo pessoal
Passados 10 dias de quarentena devido à pandemia do coronavírus, RR abre o jogo: "Estamos morrendo de saudades de encontrar vocês nas festas, eventos empresariais e encontros sociais". Por isso, no #TBT desta quinta-feira (26) resolvemos publicar fotos de abraços dos nossos amigos e leitores. Foi a forma de reunir todo mundo simbolicamente num grande abraço virtual. E, seguimos, aqui com a esperança de que, em breve, poderemos nos abraçar, beijar e nos encontrar novamente. E que a nossa Mônica Zorzanelli volte a clicar todos vocês. Obrigada, gente, pela audiência durante a quarentena. 

ABRAÇO DE VÓ

Nilce Chieppe e a neta Julia Chieppe Motta
Nilce Chieppe e a neta Julia Chieppe Motta Crédito: Arquivo pessoal

ABRAÇO DE NETA

Gracinha Nader e a neta Sophia
Gracinha Nader e a neta Sophia Crédito: Arquivo pessoal

ABRAÇO DA SECRETÁRIA

Karina Mazzini e a secretária de sua clínia Sílvia Felix
Karina Mazzini e a secretária de sua clínia Sílvia Felix Crédito: Arquivo pessoal

ABRAÇO DA AMIGA

Dudu Altoé e Carol Lobato
Dudu Altoé e Carol Lobato Crédito: Arquivo pessoal

ABRAÇO FAMÍLIA

Carmem Dolores e Guilherme Souto com os filhos Rodrigo, Marcela e Eduardo em evento na Stampa
Carmem Dolores e Guilherme Souto com os filhos Rodrigo, Marcela e Eduardo Crédito: Arquivo pessoal

ABRAÇO DO NAMORADO

Altino Leitão e Maita Mota
Altino Leitão e Maita Mota Crédito: Arquivo pessoal

ABRAÇO DOS FILHOS

Clara Pais com os filhos Angelo e Camilo
Clara Pais com os filhos Angelo e Camilo Crédito: Arquivo pessoal

ABRAÇO DE MÃE

Lourdes Ferolla e os filhos Andre e Lais
Lourdes Ferolla e os filhos Andre e Lais Crédito: Arquivo pessoal

ABRAÇO DE PAI

Dr Marcus Vinícius Leitão, diretor clínico da Rede Meridional, e o filho Yohai
Dr Marcus Vinícius Leitã e o filho Yohai Crédito: Arquivo pessoal

ABRAÇO DE SÓCIA

Lara Brotas e Sandra Matias, sócias
Lara Brotas e Sandra Matias, sócias Crédito: Arquivo pessoal

ABRAÇO DE IRMÃS E SÓCIAS

Endie e Julie Ferrari, irmãs e empresárias
Endie e Julie Ferrari, irmãs e empresárias Crédito: Arquivo pessoal

ABRAÇO APAIXONADO

Renata e Sandro Carlesso
Renata de Araújo Freitas e Sandro Carlesso Crédito: Arquivo pessoal

ABRAÇÃO DE AMIGOS

Luana Dias, Leonardo Lima, Fábio Portela
Luana Dias, Leonardo Lima, Fábio Portela Crédito: Arquivo pessoal

ABRAÇO FLORIDO

Cesinha e Adriana Saade
Cesinha e Adriana Saade Crédito: arquivo pessoal

ABRAÇO CAMPEÃO

A empresária Roberta Drummond,, e o advogado João Eugênio Modenesi com os filhos Lauro e João Vitor
A empresária Roberta Drummond,, e o advogado João Eugênio Modenesi com os filhos Lauro e João Vitor Crédito: Arquivo pessoal

ABRAÇO DE PAI E FILHA

Felipe Finamore e a filha Luana
Felipe Finamore e a filha Luana Crédito: Arquivo Pessoal

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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