Coronavírus: apresentadoras do “Saia Justa” se encontram em Live

Em tempos de quarentena, Astrid Fontenelle, Mônica Martelli, Pitty e Gaby Amarantos, sentam nos sofás de suas casas para apresentarem uma live no Instagram do GNT (@gnt) nesta quarta-feira, dia 25, às 20h30. As apresentadoras falarão, entre outros assuntos, sobre os impactos da pandemia do Covid-19 em suas rotinas, como estão lidando com os filhos em tempo integral dentro de casa, e como as pessoas mais velhas de suas famílias estão enfrentando o isolamento provocado pelo coronavírus. A transmissão também conta com a participação da repórter especial do Saia, Bárbara Gancia, e da psicanalista Vera Iaconelli.

O bate-papo leve e descontraído será um aquecimento para que, logo após, às 21h30, o público possa conferir o programa no ar: será reprisado um conteúdo especial para o momento que estamos vivendo. No episódio, elas contam com a participação do pastor Henrique Vieira para conversar sobre o poder do amor em todas as suas faces: o amor romântico, de mãe, o amor próprio e o da amizade. Eles também debatem sobre a relação do ser humano com a natureza e como o que acontece no meio ambiente nos influencia diretamente. Em seguida, as saias conversam sobre a mulher de 50 anos, faixa etária que ganha cada vez mais visibilidade e que pode significar também vitalidade e nova fase da vida.