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Renata Rasseli

Coronavírus: professor de piano e cantor falam sobre quarentena

Diferentes profissionais contam como estão encarando a quarentena em home office

Publicado em 25 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

25 mar 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Bruno Leão, professor de piano
Bruno Leão, professor de piano Crédito: Arquivo pessoal
De professor de a piano a cantor, de advogado a médico, de empresária a agente de turismo, todo mundo está encarando a pandemia do coronavírus trabalhando e fazendo atividades possíveis em casa. "Transformei o escritório da minha casa em sala de aula! Minhas colaboradoras trabalham também das casas delas confirmando os horários e dando todas as orientações. Estou dando todas as aulas on-line, mantendo o mesmo horário e a rotina dos meus alunos. Os pais estão adorando que as crianças tem alguma atividade para fazer, e para os adultos é um momento de desligar pelo menos um pouco de tudo isso que estamos vivendo. Acho que o maior aprendizado que ficará disso tudo é que todos dependemos um do outro, e que devemos valorizar cada dia mais a nossa rotina!", conta o professor de piano, Bruno Leão.

ESTÚDIO DE MÚSICA NA VARANDA

Rodrigo CX, cantor
Rodrigo CX, cantor Crédito: Arquivo pessoal
"Já trabalhava grande parte do meu tempo em home office, mas o fato dos eventos terem sido cancelados nos pegou de surpresa. Dessa forma montei meu estúdio na varanda para que seja mais prazeroso na hora de produzir os meus trabalhos", diz o cantor Rodrigo CX.

SUBLIMAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA

Rachel Pires
Rachel Pires Crédito: Arquivo pessoal
"Antes da Nuvem Sublimação eu trabalhava em home office, por isso minha sugestão é separar um cantinho agradável e calmo da casa – pode ser até na mesa da sala – mas que seja bem iluminado. Outra dica é: não deixe de se arrumar porque isso faz toda a diferença. Estou com um terço do meu time em home office e fazemos duas vídeos conferências diárias para trocar ideias e falar do dia. Faço a mesma coisa com os clientes que estão se organizando para voltar com projetos depois de maio. Muitos clientes também estão aproveitando o momento para modernizar sua marca ou até mesmo criar do zero sua logomarca. Aquela desculpa de “Estou sem tempo” pode ser bem trabalhada e aproveitada! Eu falo muito o seguinte: a hora é agora, senão daqui um ano você vai se arrepender porque não começou aquele projeto hoje", conta a empresária Rachel Pires.

MÉDICO ONLINE

cardiologista José Vitelio
cardiologista José Vitelio Crédito: Arquivo pessoal
"Com a missão de que 100% dos bons médicos formados em outros países possam usar seu direito de exercer a profissão no Brasil lançarei em breve o curso LegalizaMed, com o objetivo de preparar médicos formados na Bolívia, Paraguai, Argentina, Cuba, Uruguai, Rússia e outros países para o Revalida, prova usada para validar diplomas médicos expedidos por universidades fora do país. Tenho aproveitado a quarentena para orientar os candidatos sobre o processo de revalidação independente que foi aberto recentemente pela Universidade Federal do Mato Grosso. Os alunos podem aproveitar esse tempo para se dedicar integralmente ao processo e como sou de origem cubana e já passei por isso, uso meu expertise para transformar o processo de revalidação do diploma médico em um caminho mais leve”,  diz o cardiologista  José Vitelio.

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PRODUÇÃO DE ÁLCOOL 70%

Em tempo de falta de álcool 70% no mercado, Justino Brunelli, presidente da Ambiental Serra comemora o esforço da equipe de laboratório da empresa para produção interna do produto. Somente nesta sexta-feira, 50 litros na versão líquida do material, recomendado pelos profissionais de saúde como um dos principais agentes para higienização e prevenção do Coronavírus, foi produzido internamente e será distribuído entre os colaboradores. O técnico em automação Hebert Francisco Costa de Paula e a engenheira de materiais Isabelly Martins Gonçalves conduziram o processo para obter o álcool 70% líquido no laboratório da empresa e pretendem inciar, também, a produção de álcool gel.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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