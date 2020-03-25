Coronavírus: professor de piano e cantor falam sobre quarentena

Bruno Leão, professor de piano Crédito: Arquivo pessoal

De professor de a piano a cantor, de advogado a médico, de empresária a agente de turismo, todo mundo está encarando a pandemia do coronavírus trabalhando e fazendo atividades possíveis em casa. "Transformei o escritório da minha casa em sala de aula! Minhas colaboradoras trabalham também das casas delas confirmando os horários e dando todas as orientações. Estou dando todas as aulas on-line, mantendo o mesmo horário e a rotina dos meus alunos. Os pais estão adorando que as crianças tem alguma atividade para fazer, e para os adultos é um momento de desligar pelo menos um pouco de tudo isso que estamos vivendo. Acho que o maior aprendizado que ficará disso tudo é que todos dependemos um do outro, e que devemos valorizar cada dia mais a nossa rotina!", conta o professor de piano, Bruno Leão.

ESTÚDIO DE MÚSICA NA VARANDA

Rodrigo CX, cantor Crédito: Arquivo pessoal

"Já trabalhava grande parte do meu tempo em home office, mas o fato dos eventos terem sido cancelados nos pegou de surpresa. Dessa forma montei meu estúdio na varanda para que seja mais prazeroso na hora de produzir os meus trabalhos", diz o cantor Rodrigo CX.

SUBLIMAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA

Rachel Pires Crédito: Arquivo pessoal

"Antes da Nuvem Sublimação eu trabalhava em home office, por isso minha sugestão é separar um cantinho agradável e calmo da casa – pode ser até na mesa da sala – mas que seja bem iluminado. Outra dica é: não deixe de se arrumar porque isso faz toda a diferença. Estou com um terço do meu time em home office e fazemos duas vídeos conferências diárias para trocar ideias e falar do dia. Faço a mesma coisa com os clientes que estão se organizando para voltar com projetos depois de maio. Muitos clientes também estão aproveitando o momento para modernizar sua marca ou até mesmo criar do zero sua logomarca. Aquela desculpa de “Estou sem tempo” pode ser bem trabalhada e aproveitada! Eu falo muito o seguinte: a hora é agora, senão daqui um ano você vai se arrepender porque não começou aquele projeto hoje", conta a empresária Rachel Pires.

MÉDICO ONLINE

cardiologista José Vitelio Crédito: Arquivo pessoal

"Com a missão de que 100% dos bons médicos formados em outros países possam usar seu direito de exercer a profissão no Brasil lançarei em breve o curso LegalizaMed, com o objetivo de preparar médicos formados na Bolívia, Paraguai, Argentina, Cuba, Uruguai, Rússia e outros países para o Revalida, prova usada para validar diplomas médicos expedidos por universidades fora do país. Tenho aproveitado a quarentena para orientar os candidatos sobre o processo de revalidação independente que foi aberto recentemente pela Universidade Federal do Mato Grosso. Os alunos podem aproveitar esse tempo para se dedicar integralmente ao processo e como sou de origem cubana e já passei por isso, uso meu expertise para transformar o processo de revalidação do diploma médico em um caminho mais leve”, diz o cardiologista José Vitelio.

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