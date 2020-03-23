Coronavírus: "Não cancele, remarque", apela mercado de eventos do ES

"O mercado de turismo, onde os eventos estão incluídos, faturou cerca de 140 bilhões de reais no primeiro semestre de 2019. Em função da pandemia de Covid-19, analistas falam em queda de até 70% para o mesmo período deste ano. Como produtora de eventos de entretenimento pela Crossmedia e educativos e empresariais pela Victory Academy, aposto na criatividade e na velocidade de resposta do setor frente às adversidades para equivocar as previsões mais pessimistas. Teremos de abraçar as campanhas que possibilitem antecipação de receita, fazer parcerias, pensar o problema de forma ampla para chegar a soluções disruptivas, como por exemplo: momentaneamente, transformar hotéis em hospitais e espaços de eventos em centros de triagem de doentes ou de distribuição de alimentos. Produtores de eventos são especialistas em decisões rápidas em situações de crise, podem ser provisoriamente contratados, para trabalho remoto, por empresas de outros segmentos que montaram seus QGs de gestão de crise e necessitam de olhares múltiplos para resolver problemas inéditos. Se o distanciamento social impõe soltarmos as mãos, é fundamental que unamos os cérebros e os saberes."