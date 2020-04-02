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Renata Rasseli

Empresário do ES vai confeccionar 10 mil máscaras para doação

José Carlos Bergamin mobiliza ainda a indústria do vestuário para produzir máscaras de uso não hospital, para serem vendidas a preço de custo, em torno de  R$5,00.

Públicado em 

02 abr 2020 às 15:01
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

José Carlos Bergamin
José Carlos Bergamin Crédito: Instagram/Reprodução
O empresário da indústria do vestuário, José Carlos Bergamin, resolveu dar sua contribuição no combate à pandemia do coronavírus. Vai produzir 10 mil  máscaras de uso não-hospitalar para doação. "E a partir de quarta-feira (8), vamos organizar a  distribuição, entre idosos, emergências de saúde, locais de pré-natal para grávidas,  clínicas de hemodiálise,  trabalhadores informais, moradores de rua e trabalhadores em terminais de transporte público", diz.
Presidente da Câmara Setorial da Indústria do Vestuário da Findes, Bergamin mobiliza o setor para fabricarem ma máscara de tecido de alta qualidade, não descartável e de longa duração, para que seja  vendida a preço de custo, em torno de 5,00. "Assim poderemos atender a demanda das indústria. E os sindicatos unirão a produção com os compradores interessados", explica.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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