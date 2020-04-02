Empresário do ES vai confeccionar 10 mil máscaras para doação

Presidente da Câmara Setorial da Indústria do Vestuário da Findes, Bergamin mobiliza o setor para fabricarem ma máscara de tecido de alta qualidade, não descartável e de longa duração, para que seja vendida a preço de custo, em torno de 5,00. "Assim poderemos atender a demanda das indústria. E os sindicatos unirão a produção com os compradores interessados", explica.