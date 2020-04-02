Empresário do ES vai confeccionar 10 mil máscaras para doação

O empresário da indústria do vestuário, José Carlos Bergamin, resolveu dar sua contribuição no combate à pandemia do coronavírus. Vai produzir 10 mil máscaras de uso não-hospitalar para doação. "E a partir de quarta-feira (8), vamos organizar a distribuição, entre idosos, emergências de saúde, locais de pré-natal para grávidas, clínicas de hemodiálise, trabalhadores informais, moradores de rua e trabalhadores em terminais de transporte público", diz.
Presidente da Câmara Setorial da Indústria do Vestuário da Findes, Bergamin mobiliza o setor para fabricarem ma máscara de tecido de alta qualidade, não descartável e de longa duração, para que seja vendida a preço de custo, em torno de 5,00. "Assim poderemos atender a demanda das indústria. E os sindicatos unirão a produção com os compradores interessados", explica.