Coronavírus: estudante do ES arrecada doações para famílias carentes

A ativista social mirim estudante capixaba Marina Cunico, de 13 anos, lidera mais uma campanha do bem, desta vez, para ajudar famílias carentes, que perderam emprego e renda devido à pandemia do coronavírus. Ela, que costumar arrecadar cestas para 600 famílias no Natal, resolveu antecipar a arrecadação para ajudar os vulneráveis. Com o nome "O Bem Contagia", a campanha pretende arrecadar doações para confecção de 1 mil cestas de alimentos e de produtos de higiene. Para isso, Marina, com a ajuda de sua mãe, a jornalista Fabiana Franco, fez uma parceria com a ONG Amigos do Amor ao Próximo para selecionar família que não são atendidas por programas do Governo e da Prefeitura de Vitória. "Pedimos uma ajuda também ao PicPay, que nos deu isenção de taxas".
VÍDEO, JINGLE E CLIPE DA CAMPANHA
A campanha já conta com um vídeo (acima), produzido por voluntários, para a divulgação das ações, e ganhará um jingle e um clipe com a participação de artistas capixabas, como Jeremias Reis, Marcelo Ribeiro e Rodrigo CX.
No último domingo, a campanha já entregou 120 cestas básicas num bairro carente de Vitória. A programação é entregar mais 300 cestas no Bairro Resistência neste final de semana. "Nosso objetivo é aumentar a teia do bem, que a Marina já trabalha há 9 anos. E quando a gente atingir a meta, a gente vai estabelecer novos desafios", diz Fabiana Franco.