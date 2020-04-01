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Renata Rasseli

Coronavírus: estudante do ES arrecada doações para famílias carentes

A ativista social e estudante Marina Cunico lidera a campanha "O Bem que Contagia" e pretende distribuir 1 mil cestas de alimentos e produtos de higiene

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 16:19

Públicado em 

01 abr 2020 às 16:19
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Data: 06/12/2019 - ES - Vitória - Marina Campos Cunico, 13 anos
Marina Campos Cunico, 13 anos Crédito: Carlos Alberto Silva
A ativista social mirim estudante capixaba Marina Cunico, de 13 anos, lidera mais uma campanha do bem, desta vez, para ajudar famílias carentes, que perderam emprego e renda devido à pandemia do coronavírus. Ela, que costumar arrecadar cestas para 600 famílias no Natal, resolveu antecipar a arrecadação para ajudar os vulneráveis. Com o nome "O Bem Contagia", a campanha pretende arrecadar doações para confecção de 1 mil cestas de alimentos e de produtos de higiene. Para isso, Marina, com a ajuda de sua mãe, a jornalista Fabiana Franco,  fez uma parceria com a ONG Amigos do Amor ao Próximo para selecionar família que não são atendidas por programas do Governo e da Prefeitura de Vitória.  "Pedimos uma ajuda também ao PicPay, que nos deu isenção de taxas". 

VÍDEO, JINGLE E CLIPE DA CAMPANHA

A campanha já conta com um vídeo (acima), produzido por voluntários, para a divulgação das ações, e ganhará um jingle e um clipe com a participação de artistas capixabas, como Jeremias Reis, Marcelo Ribeiro e Rodrigo CX. 
No último domingo, a campanha já entregou 120 cestas básicas num bairro carente de Vitória. A programação é entregar mais 300 cestas no Bairro Resistência neste final de semana. "Nosso objetivo é aumentar a teia do bem, que a Marina já trabalha há 9 anos. E quando a gente atingir a meta, a gente vai estabelecer novos desafios", diz Fabiana Franco. 

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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