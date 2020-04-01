Coronavírus: estudante do ES arrecada doações para famílias carentes

A campanha já conta com um vídeo (acima), produzido por voluntários, para a divulgação das ações, e ganhará um jingle e um clipe com a participação de artistas capixabas, como Jeremias Reis, Marcelo Ribeiro e Rodrigo CX.

No último domingo, a campanha já entregou 120 cestas básicas num bairro carente de Vitória. A programação é entregar mais 300 cestas no Bairro Resistência neste final de semana. "Nosso objetivo é aumentar a teia do bem, que a Marina já trabalha há 9 anos. E quando a gente atingir a meta, a gente vai estabelecer novos desafios", diz Fabiana Franco.