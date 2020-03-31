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Renata Rasseli

Em meio à pandemia, ES ganha aparelho inédito de cirurgia robótica

Hospital Santa Rita, que completa 50 anos nesta terça-feira (31),  acaba de receber  o robô Da Vinci Xi, sistema cirúrgico mais moderno do segmento no mundo

Publicado em 31 de Março de 2020 às 11:21

Públicado em 

31 mar 2020 às 11:21
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Diretor Geral do Hospital Santa Rita, Carlos Clayton Lobato
Diretor Geral do Hospital Santa Rita, Carlos Clayton Lobato Crédito: Divulgação
O presente para o Hospital Santa Rita, que completa 50 anos nesta terça-feira (31) não poderia ser melhor: o robô Da Vinci Xi, sistema cirúrgico mais moderno do segmento no mundo, e que estava desde a semana passada na Alfândega de Vitória aguardando liberação para ser instalado no Hospital, foi entregue hoje ao Santa Rita. “Um presentão para toda a equipe”, comemora o diretor-geral do Santa Rita, Carlos Clayton Lobato. Agora começam os procedimentos de montagem do robô, que auxiliará as equipes cirúrgicas nas mais diversas operações. Em breve será marcada a primeira cirurgia robótica. Uma excelente notícia, também, para esse momento de pandemia do coronavírus.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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