Em meio à pandemia, ES ganha aparelho inédito de cirurgia robótica

O presente para o Hospital Santa Rita, que completa 50 anos nesta terça-feira (31) não poderia ser melhor: o robô Da Vinci Xi, sistema cirúrgico mais moderno do segmento no mundo, e que estava desde a semana passada na Alfândega de Vitória aguardando liberação para ser instalado no Hospital, foi entregue hoje ao Santa Rita. “Um presentão para toda a equipe”, comemora o diretor-geral do Santa Rita, Carlos Clayton Lobato. Agora começam os procedimentos de montagem do robô, que auxiliará as equipes cirúrgicas nas mais diversas operações. Em breve será marcada a primeira cirurgia robótica. Uma excelente notícia, também, para esse momento de pandemia do coronavírus.