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Coronavírus

Se explodirem casos, podemos ter medidas mais radicais, diz secretário do ES

Segundo o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, medidas mais radicais podem ser tomadas daqui para frente, caso o número de confirmações da doença atinja níveis mais altos no Espírito Santo

Publicado em 31 de Março de 2020 às 08:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 08:41
Secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista ao programa Bom dia ES, da TV Gazeta, nesta terça-feira (31)
Secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista ao programa Bom dia ES, da TV Gazeta, nesta terça-feira (31) Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Após registrar casos de transmissão comunitária e entrar em alerta vermelho, o governo do ES monitora de perto o avanço do novo coronavírus para restringir ainda mais a circulação de pessoas. Segundo o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, medidas mais radicais podem ser tomadas daqui para frente, caso o número de confirmações da doença atinja níveis mais altos.
Se explodirem casos, podemos ter medidas mais radicais, diz secretário do ES
"Isso pode ocorrer no nosso Estado no momento em que se esgotarem todas as capacidades assistenciais dos serviços de saúde privados e públicos. Uma situação semelhante ao que ocorreu na Itália e na Espanha. Na Espanha, por exemplo, o Estado teve que estatizar os hospitais privados. A capacidade de leitos de UTI e enfermaria ofertada à população esgotou, colapsou total, e eles tiveram que radicalizar ainda mais as medidas [...] se explodirem os casos, a gente, sim, pode ter que tomar medidas mais radicais, ainda como tem se tomado na Europa e nos EUA"
Nésio Fernandes - Secretário Estadual de Saúde, em entrevista do programa Bom Dia ES, da TV Gazeta

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Perguntado sobre que medidas mais radicais seriam essas, o secretário não entrou em detalhes. Disse que algumas já foram antecipadas pelo governo do Estado, como suspensão de aulas e demais atividades, mas que novas decisões serão tomadas nas reuniões do governador Renato Casagrande com a equipe de governo, na Sala de Situação.
Nós já tomamos essas medidas na semana antepassada. Antecipamos algumas medidas da etapa de transmissão comunitária para o momento de transmissão local. Ao longo desta semana, todos os dias, o governador reúne a Sala de Situação e poderemos atualizar as medidas. Mas, no momento, ainda não há previsão, explicou.

ISOLAMENTO

Nésio Fernandes destacou, mais uma vez, a importância do isolamento para evitar que o número de casos exploda no Espírito Santo. Segundo ele, medidas que permitam crescer a circulação de pessoas podem aumentar os infectados e impactar o sistema de saúde.
Toda a decisão política que leve ao aumento da circulação de pessoas, como o uso do transporte público, por exemplo, irá, obrigatoriamente - e não precisa nem testar ou apostar para ver -, se aumentar a mobilidade das pessoas nós teremos uma explosão de casos imediata no Estado. Então, não é possível (fazer isso) com qualquer segurança política ou institucional. A própria Organização Mundial da Saúde tem afirmado constantemente de que o isolamento social é sim uma medida que pode fazer com que achatemos a curva e que o Estado e o país não viva um caos, completou.

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