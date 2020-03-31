Secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista ao programa Bom dia ES, da TV Gazeta, nesta terça-feira (31) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Após registrar casos de transmissão comunitári a e entrar em alerta vermelho, o governo do ES monitora de perto o avanço do novo coronavírus para restringir ainda mais a circulação de pessoas. Segundo o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, medidas mais radicais podem ser tomadas daqui para frente, caso o número de confirmações da doença atinja níveis mais altos.

Your browser does not support the audio element. Se explodirem casos, podemos ter medidas mais radicais, diz secretário do ES

"Isso pode ocorrer no nosso Estado no momento em que se esgotarem todas as capacidades assistenciais dos serviços de saúde privados e públicos. Uma situação semelhante ao que ocorreu na Itália e na Espanha. Na Espanha, por exemplo, o Estado teve que estatizar os hospitais privados. A capacidade de leitos de UTI e enfermaria ofertada à população esgotou, colapsou total, e eles tiveram que radicalizar ainda mais as medidas [...] se explodirem os casos, a gente, sim, pode ter que tomar medidas mais radicais, ainda como tem se tomado na Europa e nos EUA" Nésio Fernandes - Secretário Estadual de Saúde, em entrevista do programa Bom Dia ES, da TV Gazeta

Perguntado sobre que medidas mais radicais seriam essas, o secretário não entrou em detalhes. Disse que algumas já foram antecipadas pelo governo do Estado, como suspensão de aulas e demais atividades, mas que novas decisões serão tomadas nas reuniões do governador Renato Casagrande com a equipe de governo, na Sala de Situação.

Nós já tomamos essas medidas na semana antepassada. Antecipamos algumas medidas da etapa de transmissão comunitária para o momento de transmissão local. Ao longo desta semana, todos os dias, o governador reúne a Sala de Situação e poderemos atualizar as medidas. Mas, no momento, ainda não há previsão, explicou.

ISOLAMENTO

Nésio Fernandes destacou, mais uma vez, a importância do isolamento para evitar que o número de casos exploda no Espírito Santo. Segundo ele, medidas que permitam crescer a circulação de pessoas podem aumentar os infectados e impactar o sistema de saúde.