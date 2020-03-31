Pandemia de coronavírus: 'É como se fosse uma catástrofe', diz médica do ES

Médica Eliana Caser fala sobre pandemia de coronavírus Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, a médica capixaba compara a pandemia a uma catástrofe. Atuando há quase 30 anos em Unidades de Tratamento Intensiva (UTIs), a médica intensivista Eliana Caser enxerga na pandemia do novo coronavírus , causador da doença Covid-19, o maior desafio do setor. Em entrevista ao, da TV Gazeta, a médica capixaba compara a pandemia a uma catástrofe.

"Tratamos complicações dessa doença. O grande problema é a demanda  é como se fosse uma catástrofe. Há um aumento da demanda e não estamos preparados para atender, principalmente com a escassez de recursos, que é o que aconteceu fora do Brasil", comenta a especialista.

A médica aponta, porém, que ainda não há um cenário de sobrecarga no sistema de saúde do Espírito Santo devido às medidas de isolamento tomadas pelo governo do Estado. Com o isolamento social, os pacientes dão entrada nos hospitais mais devagar e não de uma vez só, como ocorreu em alguns países da Europa.

"Poderia haver um colapso no sistema de saúde, porque trabalhamos com uma taxa de ocupação em torno de 95% nas UTIs públicas. Temos que estar preparados para atender outros casos, como infarto, traumas, AVCs, mas agora vem uma demanda que pode sobrepujar essa condição de atendimento", explicou a médica.

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