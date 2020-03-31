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Momento crítico

Pandemia de coronavírus: 'É como se fosse uma catástrofe', diz médica do ES

A médica intensivista Eliana Caser disse, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, que enxerga na pandemia do novo coronavírus o maior desafio do setor

Publicado em 31 de Março de 2020 às 08:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 08:21
Médica Eliana Caser fala sobre pandemia de coronavírus
Médica Eliana Caser fala sobre pandemia de coronavírus Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Atuando há quase 30 anos em Unidades de Tratamento Intensiva (UTIs), a médica intensivista Eliana Caser enxerga na pandemia do novo coronavírus, causador da doença Covid-19, o maior desafio do setor. Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, a médica capixaba compara a pandemia a uma catástrofe.
"Tratamos complicações dessa doença. O grande problema é a demanda  é como se fosse uma catástrofe. Há um aumento da demanda e não estamos preparados para atender, principalmente com a escassez de recursos, que é o que aconteceu fora do Brasil", comenta a especialista.
A médica aponta, porém, que ainda não há um cenário de sobrecarga no sistema de saúde do Espírito Santo devido às medidas de isolamento tomadas pelo governo do Estado. Com o isolamento social, os pacientes dão entrada nos hospitais mais devagar e não de uma vez só, como ocorreu em alguns países da Europa.

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"Poderia haver um colapso no sistema de saúde, porque trabalhamos com uma taxa de ocupação em torno de 95% nas UTIs públicas. Temos que estar preparados para atender outros casos, como infarto, traumas, AVCs, mas agora vem uma demanda que pode sobrepujar essa condição de atendimento", explicou a médica.

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA

O Espírito Santo confirmou que já possui casos de transmissão comunitária do novo coronavírus. Em pelo menos três das 85 pessoas diagnosticadas com a Covid-19 no Estado, não foi possível identificar a fonte de disseminação da doença. Todos os casos são de Vila Velha.
O estágio de transmissão comunitária se dá quando não é possível identificar uma relação de um novo caso da doença com um caso já existente. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) adota um prazo de 36 horas para investigar o vetor do vírus nos novos pacientes. Se a identificação do transmissor não é realizada dentro desse período, é declarada a transmissão comunitária.

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