Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Governo do ES limita horário de funcionamento e acesso às lotéricas
Combate ao novo coronavírus

Governo do ES limita horário de funcionamento e acesso às lotéricas

As novas medidas de enfrentamento ao novo coronavírus constam em um decreto, assinado pelo governador Renato Casagrande e publicado no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (31).

Publicado em 31 de Março de 2020 às 06:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 06:48
Lotericas
Lotéricas passam a ter horário de funcionamento limitado Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O governo do Espírito Santo decidiu limitar o horário de funcionamento e o acesso às casas lotéricas no Estado. As novas medidas de enfrentamento ao novo coronavírus constam em um decreto, assinado pelo governador Renato Casagrande e publicado no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (31).
Governo do ES limita horário de funcionamento e acesso às lotéricas
O decreto estabelece como horário de funcionamento das lotéricas o período correspondente das 8h às 12h e das 14h às 18h. Entre 12h e 14h e após o encerramento das atividades, deverá ser feita a higienização e limpeza com álcool dos estabelecimentos.
Dentro das casas lotéricas do Espírito Santo, só devem permanecer os clientes que são atendidos naquele momento. Ou seja, em casas com três guichês, apenas três clientes poderão ficar dentro da lotérica.

Veja Também

O que muda no ES com a  transmissão comunitária de coronavírus?

Coronavírus: aulas nas escolas do ES não têm previsão de voltar

Vila Velha tem três casos de transmissão comunitária do coronavírus

Por regra, um funcionário deve controlar o acesso à lotérica, demarcando as filas com um "X", preferencialmente na cor laranja ou amarelo, a cada 1 metro a partir da porta do estabelecimento.
Os funcionários das casas lotéricas também precisam usar máscaras descartáveis, no mínimo cirúrgicas, e luvas de material látex, quando operando dentro das cabines de lotéricas. No interior das lotéricas, a orientação é para não utilizar ventiladores em velocidade máxima. As regras começam a valer a partir desta terça-feira (31).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados