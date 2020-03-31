Governo do ES limita horário de funcionamento e acesso às lotéricas

Lotéricas passam a ter horário de funcionamento limitado Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

O governo do Espírito Santo decidiu limitar o horário de funcionamento e o acesso às casas lotéricas no Estado. As novas medidas de enfrentamento ao novo coronavírus constam em um decreto, assinado pelo governador Renato Casagrande e publicado no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (31).

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O decreto estabelece como horário de funcionamento das lotéricas o período correspondente das 8h às 12h e das 14h às 18h. Entre 12h e 14h e após o encerramento das atividades, deverá ser feita a higienização e limpeza com álcool dos estabelecimentos.

Dentro das casas lotéricas do Espírito Santo, só devem permanecer os clientes que são atendidos naquele momento. Ou seja, em casas com três guichês, apenas três clientes poderão ficar dentro da lotérica.

Por regra, um funcionário deve controlar o acesso à lotérica, demarcando as filas com um "X", preferencialmente na cor laranja ou amarelo, a cada 1 metro a partir da porta do estabelecimento.