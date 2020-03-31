Artistas do ES elegem suas trilhas sonoras para a quarentena

Trilha sonoras Crédito: Divulgação

O isolamento social continua sendo a maior arma contra a pandemia do coronavírus. E para colocar música na quarentena, a coluna resolveu pedir a artistas que atuam na cena musical do ES para sugerir suas trilhas sonoras para esse período. Confira as dicas:

PEDRO DE ALCÂNTARA

Pedro de Alcantara Crédito: Mônica Zorzanelli

Pedro de Alcântara fez uma playlist com músicas que trazem mensagens positivas. Com o nome de um Por Um Mundo Melhor, a trilha sonora conta com hits capixabas como "Canção da Paz", de Maurício de Oliveira, Mãe Natureza (Macucos), Garças de Jacarenema (Casaca) e Sol da Manhã (Carlos Papel). O músico, professor e produtorfez uma playlist com músicas que trazem mensagens positivas. Com o nome de uma trilha sonora conta com hits capixabas como "Canção da Paz", de Maurício de Oliveira, Mãe Natureza (Macucos), Garças de Jacarenema (Casaca) e Sol da Manhã (Carlos Papel). Confira a lista e fique em casa.

ROGER BEZERRA

Roger Bezerra, pianista Crédito: Arquivo pessoal

"Dentro do meu ecletismo musical a trilha sonora que venho escutando é bem variada. Pelo fato de ser músico é inevitável “ouvir” qualquer gênero musical sem fazer algum tipo de análise, mas procuro separar um pouco disso para as horas de lazer", disse o pianista e professor Roger Bezerra.

SILVÂNIA SAADI

Silvânia Saadi, professora de piano Crédito: Kaique Dias/Kaique Filmes

A professora de piano e teclado Silvânia Saadi indica clássicos da MPB e bossa nova para o período da quarentena.

CHICO CHAGAS

Chico Chagas, acordeonista Crédito: Arquivo pessoal

O acordeonista e professor Chico Chagas vai de Roberto Carlos a Led Zeppelin, passando pelo clássico New York, New York, de Frank Sinatra.

MARCELO LAGES

Marcelo Lages, coreógrafo e gestor cultural Crédito: Mônica Zorzanelli