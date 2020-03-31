Artistas do ES elegem suas trilhas sonoras para a quarentena

O isolamento social continua sendo a maior arma contra a pandemia do coronavírus. E para colocar música na quarentena, a coluna resolveu pedir a artistas que atuam na cena musical do ES para sugerir suas trilhas sonoras para esse período. Confira as dicas:
PEDRO DE ALCÂNTARA
O músico, professor e produtor Pedro de Alcântara fez uma playlist com músicas que trazem mensagens positivas. Com o nome de um Por Um Mundo Melhor, a trilha sonora conta com hits capixabas como "Canção da Paz", de Maurício de Oliveira, Mãe Natureza (Macucos), Garças de Jacarenema (Casaca) e Sol da Manhã (Carlos Papel). Confira a lista e fique em casa.
ROGER BEZERRA
"Dentro do meu ecletismo musical a trilha sonora que venho escutando é bem variada. Pelo fato de ser músico é inevitável “ouvir” qualquer gênero musical sem fazer algum tipo de análise, mas procuro separar um pouco disso para as horas de lazer", disse o pianista e professor Roger Bezerra.
SILVÂNIA SAADI
A professora de piano e teclado Silvânia Saadi indica clássicos da MPB e bossa nova para o período da quarentena.
- O Melhor vai começar, de Guilherme Arantes
- Deixa chover, de Guilherme Arantes
- Lança perfume, de Rita Lee
- Banho de Espuma, de Rita Lee
- Chega de Saudade, de João Gilberto
- Retrato em Branco e preto, de Chico Buarque
- É, de Gonzaguinha
- Teletema, de Kid Abelha
- Fly me to the Moon, de Frank Sinatra
- Terceira parte do concerto n°2, de Rachmaninoff
CHICO CHAGAS
O acordeonista e professor Chico Chagas vai de Roberto Carlos a Led Zeppelin, passando pelo clássico New York, New York, de Frank Sinatra.
- D'yer Mak'er, de Led Zeppelin
- 24K Magic , de Bruno Mars
- Don't Stop 'Til You Get Enough, de Michael Jackson
- Se Você Pensa, de Roberto Carlos
- Wonderwall, de Oasis
- Viva la Vida - Coldplay
- Por onde andei, de Nando Reis
- Can't Take My Eyes Off You, de Gloria Gaynor
- Freedom, de George Michael
- Tema do filme Os Incríveis
- Peter Gunn, de Henry Mancini
- Why Not, de Michel Camilo
- New York, New York, de Frank Sinatra
MARCELO LAGES
"Com essa rotina de coreografar e dirigir os concertos, preciso ficar sempre muito dentro desse universo de escolhas musicais. Então fiz uma seleção dentro de todos os concertos que eu fiz a montagem e direção no ano passado", conta o coreógrafo e Gerente de Cultura do Sesi-Findes, Marcelo Lages.
- Espetáculo Tango, tons e cores - Oblivion, de Astor Piazzola
- Michael jackson in Concert - Heal the World, de Michael Jackson
- Concerto Rockestra - Bohemian Rhapsody, do Queen
- Ballet Lago dos Cisnes - Adágio do Cisne Negro, de Tchaikovski
- Musical Noviça Rebelde - Sound of Music
- Espetáculo Bach e a Dança - Concerto para violino de Bach
- Concerto Outubro Rosa, de Pixinguinha
- Espetáculo com Danilo Caymmi - Chega de saudade, de Tom Jobim
- Concerto de Natal no Convento da Penha - Glória de Vivaldi