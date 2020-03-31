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Renata Rasseli

Artistas do ES elegem suas trilhas sonoras para a quarentena

Pianistas, coreógrafo e professores de música escolhem músicas do pop ao clássico para ouvir em casa durante o isolamento social

Publicado em 31 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

31 mar 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Trilha sonoras
Trilha sonoras Crédito: Divulgação
O isolamento social continua sendo a maior arma contra a pandemia do coronavírus. E para colocar música na quarentena, a coluna resolveu pedir a artistas que atuam na cena musical do ES para sugerir suas trilhas sonoras para esse período. Confira as dicas: 

PEDRO DE ALCÂNTARA

Pedro de Alcantara
Pedro de Alcantara Crédito: Mônica Zorzanelli
O músico, professor e produtor Pedro de Alcântara fez uma playlist com músicas que trazem mensagens positivas. Com o nome de um Por Um Mundo Melhor, a trilha sonora conta com hits capixabas como "Canção da Paz", de Maurício de Oliveira, Mãe Natureza (Macucos), Garças de Jacarenema (Casaca) e Sol da Manhã (Carlos Papel). Confira a lista e fique em casa.

ROGER BEZERRA

Roger Bezerra, pianista
Roger Bezerra, pianista Crédito: Arquivo pessoal
"Dentro do meu ecletismo musical a trilha sonora que venho escutando é bem variada. Pelo fato de ser músico é inevitável “ouvir” qualquer gênero musical sem fazer algum tipo de análise, mas procuro separar um pouco disso para as horas de lazer", disse o pianista e professor Roger Bezerra. 
  1.  Malásia (Djavan) 
  2. Novena (Djavan)
  3. Djavan 1978
  4.  Vesúvio (Djavan)
  5. Bicho solto (Djavan)
  6. Lá de casa (Marcos Almeida)
  7. Solo piano standards (Chick Corea)
  8. Solo brasileiro (Cesar Camargo Mariano)
  9. Night Train (Oscar Peterson)
  10. Nova saudade (Cesar Camargo Mariano)

SILVÂNIA SAADI

Silvânia Saadi, professora de piano
Silvânia Saadi, professora de piano Crédito: Kaique Dias/Kaique Filmes
A professora de piano e teclado Silvânia Saadi indica clássicos da MPB e bossa nova para o período da quarentena. 
  1. O Melhor vai começar, de Guilherme Arantes
  2. Deixa chover, de Guilherme Arantes
  3. Lança perfume, de Rita Lee
  4. Banho de Espuma, de Rita Lee
  5. Chega de Saudade, de João Gilberto
  6. Retrato em Branco e preto, de Chico Buarque
  7. É, de Gonzaguinha
  8. Teletema, de Kid Abelha
  9. Fly me to the Moon, de Frank Sinatra
  10. Terceira parte do concerto n°2, de Rachmaninoff

CHICO CHAGAS

Chico Chagas, acordeonista
Chico Chagas, acordeonista Crédito: Arquivo pessoal
O acordeonista e professor Chico Chagas vai de Roberto Carlos a Led Zeppelin, passando pelo clássico New York, New York, de Frank Sinatra. 
  1. D'yer Mak'er,  de Led Zeppelin
  2. 24K Magic , de Bruno Mars
  3. Don't Stop 'Til You Get Enough, de  Michael Jackson
  4. Se Você Pensa, de Roberto Carlos
  5. Wonderwall, de Oasis
  6. Viva la Vida - Coldplay
  7. Por onde andei, de Nando Reis
  8. Can't Take My Eyes Off You, de Gloria Gaynor
  9. Freedom, de George Michael
  10. Tema do filme Os Incríveis
  11. Peter Gunn, de Henry Mancini
  12. Why Not, de Michel Camilo
  13. New York, New York, de Frank Sinatra

MARCELO LAGES

Marcelo Lages, coreógrafo e gestor cultural
Marcelo Lages, coreógrafo e gestor cultural Crédito: Mônica Zorzanelli
"Com essa rotina de coreografar e dirigir os concertos, preciso ficar sempre muito dentro desse universo de escolhas musicais. Então fiz uma seleção dentro de todos os concertos que eu fiz a montagem e direção no ano passado", conta o coreógrafo e Gerente de Cultura do Sesi-Findes, Marcelo Lages.
  1. Espetáculo Tango, tons e cores - Oblivion, de Astor Piazzola 
  2. Michael jackson in Concert - Heal the World,  de Michael Jackson 
  3. Concerto Rockestra - Bohemian Rhapsody, do Queen
  4. Ballet Lago dos Cisnes - Adágio do Cisne Negro, de Tchaikovski
  5. Musical Noviça Rebelde - Sound of Music
  6. Espetáculo Bach e a Dança - Concerto para violino de Bach 
  7. Concerto Outubro Rosa, de Pixinguinha
  8. Espetáculo com Danilo Caymmi - Chega de saudade, de Tom Jobim
  9. Concerto de Natal no Convento da Penha - Glória de Vivaldi

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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