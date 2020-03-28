Em quarentena no Canadá, capixaba faz fotos da família no isolamento

Não. A gente segue a orientação do Governo Canadense e da Organização Mundial de Saúde, estamos em casa. E eu achei que esse seria, de fato, um dos maiores desafios da minha vida. Minhas filhas (Lys de 5 anos e Maya e Luna de 3 anos) têm muita energia e eu e meu marido não podemos contar com a ajuda de ninguém. Então sou eu e elas, o dia inteiro, a semana inteira, sem intervalo comercial! E a verdade é que, apesar dos momentos de estresses, eles não definem os nossos dias. Tem sido muito surreal, porque em meio ao caos e ao medo que uma pandemia pode causar, estamos tendo tempo para olhar para a nossa casa. Olhar para dentro, meditar e pensar em tudo que podemos melhorar nossa forma de viver. E, olhar para elas, as minhas filhas, é enxergar a doçura, a espontaneidade , a criatividade, a leveza e o amor. Tudo isso em sido muito inspirador... em meio ao que poderia ser apenas caos, tem tanta beleza que eu não resisti e coloquei a máquina fotográfica para funcionar. Comecei a fazer registros de vídeo e de fotos de alguns momentos das crianças. No fundo, já que temos que ficar em casa, estou encarando como um presente. Ganhamos de presente (mesmo que sem ter escolhido) o tempo. Tempo de olhar, de estar junto, de abraçar e de agradecer por estarmos bem e unidos. Tem sido um momento de muito crescimento espiritual e pessoal para mim. Tenho sentido também uma gratidão enorme pelos profissionais de saúde, pelas pessoas que continuam a trabalhar nos supermercados, pelos coletores de lixo, os motoristas dos ônibus... A gente se dá conta de muita coisa se sai da nossa bolha e enxerga que em volta da gente tem um mundo inteiro, não que a gente não soubesse... mas às vezes, na rotina do dia-a-dia, a gente não se dá mais conta