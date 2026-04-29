Ataque a tiros deixa 3 baleados a metros do Quartel da PM em Vitória

Pelo menos três pessoas ficaram feridas após um homem surgir no meio da rua e atirar contra um grupo que estava na calçada na Avenida Maruípe, em Vitória, na noite de terça-feira (28). O local fica próximo a uma distribuidora de bebidas e a cerca de um quarteirão de distância do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo.





Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do crime, na altura do bairro Santa Martha (veja acima). No local, onde também funciona um churrasquinho, havia cerca de dez pessoas. O suspeito aparece correndo, efetua os disparos e provoca correria entre as vítimas. Em seguida, ele foge.





Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, três pessoas ficaram feridas: uma de 22 anos, baleada na coxa; outra de 28 anos, ferida nas duas pernas; e um homem de 43 anos, atingido na panturrilha.





A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações às polícias Civil e Militar. O texto será atualizado assim que houver retorno das autoridades.