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Renata Rasseli

Coronavírus: calendário Pirelli é cancelado pela primeira vez

A empresa cancelou a publicação de 2021 e  informou que irá doar €100 mil (cerca de 560 mil reais) para a luta e pesquisa contra o novo vírus

Publicado em 30 de Março de 2020 às 14:54

Públicado em 

30 mar 2020 às 14:54
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

2019 Calendário Pirelli
 Calendário Pirelli 2020 Crédito: Divulgação
Desde o início da pandemia de coronavírus  muitos eventos foram adiados e diversas ações importantes foram canceladas. A Pirelli mergulha na luta contra o coronavírus com uma decisão inédita: o cancelamento da edição de 2021 de seu famoso calendário. Desde 1983, o projeto rola todos os anos, sem interrupções.  A empresa, porém, informou em comunicado oficial que irá doar €100 mil (cerca de 560 mil reais) para a luta e pesquisa contra o novo vírus: “A emergência sem precedentes da Covid-19 nos forçou a fazer isso. Voltaremos ao projeto quando for a hora certa, junto com as pessoas que estavam trabalhando nele”, informa o vice-presidente executivo e CEO da Pirelli, Marco Tronchetti Provera.
A edição de 2020 do calendário demorou seis meses para ser produzida e editada, com o tema “Procurando por Julieta”. O projeto contou com nomes como Kristen Stewart, Rosalía, Yara Shahidi e Emma Watson.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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