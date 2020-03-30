Coronavírus: calendário Pirelli é cancelado pela primeira vez

Desde o início da pandemia de coronavírus muitos eventos foram adiados e diversas ações importantes foram canceladas. A Pirelli mergulha na luta contra o coronavírus com uma decisão inédita: o cancelamento da edição de 2021 de seu famoso calendário. Desde 1983, o projeto rola todos os anos, sem interrupções. A empresa, porém, informou em comunicado oficial que irá doar €100 mil (cerca de 560 mil reais) para a luta e pesquisa contra o novo vírus: “A emergência sem precedentes da Covid-19 nos forçou a fazer isso. Voltaremos ao projeto quando for a hora certa, junto com as pessoas que estavam trabalhando nele”, informa o vice-presidente executivo e CEO da Pirelli, Marco Tronchetti Provera.
A edição de 2020 do calendário demorou seis meses para ser produzida e editada, com o tema “Procurando por Julieta”. O projeto contou com nomes como Kristen Stewart, Rosalía, Yara Shahidi e Emma Watson.