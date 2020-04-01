Por coronavírus, casamentos em cartórios podem ser adiados

Casamento no cartório pode ser adiado devido ao coronavírus Crédito: Divulgação

As pessoas estão adiando as comemorações por causa do coronavírus, e para tranquilizar os noivos de plantão, os cartórios estão autorizados a adiarem a celebração dos casamentos, diminuindo o risco de contaminação. No entanto, a realização poderá ocorrer apenas com a presença dos noivos e das testemunhas, a fim de evitar aglomeração. As portas da sala de casamento devem permanecer abertas. Márcio Valory, Presidente do Sinoreg-ES, explica ainda que para os casais que já retiraram o certificado de habilitação para casamento que vai expirar nos próximos 60 dias, será prorrogada a validade do documento por mais 90 dias.

QUARENTENA

Rubia Tanure em home office Crédito: Divulgação

A empresária Rubia Tannure está aproveitando os dias de quarentena para organizar os últimos detalhes para a inauguração do primeiro centro estético especializado em botox e preenchimentos do Estado, que teve que ser adiado devido à pandemia. Rubia acredita que "o mais importante agora é ficar em casa e se manter produtivo enquanto aguardamos dias melhores".

PODER DA SAÚDE

Thanguy Friço, médico Crédito: Mônica Zorzanelli

O médico Thanguy Friço acredita no poder regenerativo do ambiente natural para que o homem possa se reconectar com sua essência e assim resgatar a saúde física, mental e espiritual, a fim de ter uma vida saudável. Desse modo, ele levou a família para bem longe da contaminação das notícias sobre o coronavírus. Escolheu um lugar em meio à natureza, com cachoeiras e muita mata, para se resguardar da pandemia do Covid-19 e retomar a energia vital.

CAPACITAÇÃO NA QUARENTENA

Karina Mazzini Crédito: Monica Zorzanelli

A dermatologista Karina Mazzini tem aproveitado o isolamento social para investir em capacitação. Ela está se reunido com médicos, de todo o Brasil, para estudar novos protocolos e tratamento para a pele. “São duas aulas por dia de um conteúdo muito rico”, pontuou.

QUARENTENA EM FOMA