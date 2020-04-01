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Renata Rasseli

Por coronavírus, casamentos em cartórios podem ser adiados

No entanto, a realização poderá ocorrer apenas com a presença dos noivos e das testemunhas, segundo o Sinoreg-ES

Públicado em 

01 abr 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Casamento no cartório pode ser adiado devido ao coronavírus
Casamento no cartório pode ser adiado devido ao coronavírus Crédito: Divulgação
As pessoas estão adiando as comemorações por causa do coronavírus, e para tranquilizar os noivos de plantão, os cartórios estão autorizados a adiarem a celebração dos casamentos, diminuindo o risco de contaminação. No entanto, a realização poderá ocorrer apenas com a presença dos noivos e das testemunhas, a fim de evitar aglomeração. As portas da sala de casamento devem permanecer abertas. Márcio Valory, Presidente do Sinoreg-ES, explica ainda que para os casais que já retiraram o certificado de habilitação para casamento que vai expirar nos próximos 60 dias, será prorrogada a validade do documento por mais 90 dias.

QUARENTENA

Rubia Tanure em home office
Rubia Tanure em home office Crédito: Divulgação
A empresária Rubia Tannure está aproveitando os dias de quarentena para organizar os últimos detalhes para a inauguração do primeiro centro estético especializado em botox e preenchimentos do Estado, que teve que ser adiado devido à pandemia. Rubia acredita que "o mais importante agora é ficar em casa e se manter produtivo enquanto aguardamos dias melhores".

PODER DA SAÚDE  

Thanguy Friço, médico
Thanguy Friço, médico Crédito: Mônica Zorzanelli
O médico Thanguy Friço acredita no poder regenerativo do ambiente natural para que o homem possa se reconectar com sua essência e assim resgatar a saúde física, mental e espiritual, a fim de ter uma vida saudável. Desse modo, ele levou a família para bem longe da contaminação das notícias sobre o coronavírus. Escolheu um lugar em meio à natureza, com cachoeiras e muita mata, para se resguardar da pandemia do Covid-19 e retomar a energia vital.

CAPACITAÇÃO NA QUARENTENA

Karina Mazzini
Karina Mazzini Crédito: Monica Zorzanelli
A dermatologista Karina Mazzini tem aproveitado o isolamento social para investir em capacitação. Ela está se reunido com médicos, de todo o Brasil, para estudar novos protocolos e tratamento para a pele. “São duas aulas por dia de um conteúdo muito rico”, pontuou.

QUARENTENA EM FOMA

Os empresários Marcio e Karina Pedra estão disponibilizando, gratuitamente, uma série de vídeos com aulas dos profissionais da Academia Hangar, que foram gravadas pensando no período de isolamento para conter o avanço do Coronavirus (Covid-19). Para ter acesso ao material, é só solicitar pelo número de whatsapp: (27) 99532-0092.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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