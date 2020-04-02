Coronavírus: "Está difícil comprar mantimentos", diz capixaba em NYC

Está sendo o teste real de balancear o papel de mãe e executiva em tempo integral. Impossível (rs). As crianças estão em home schooling. Eles tem entre 30 minutos a 1 hora por dia de live streaming via Zoom. Depois, tem todas as aulas gravadas com vários exercícios para fazer. A minha filha, de 8 anos, já jaz quase tudo sozinha, mas o menor , de 5 anos, já é mais complicado. Então, meu marido e eu fazemos um rodízio entre reuniões e exercícios escolares. Acordamos mais cedo e dormimos mais tarde, para compensar as horas que não estamos trabalhando, As regras para TV e tecnologia tiveram que ser revistas e vivemos com a sensação de não fazer nada 100%. O mundo de e-commerce está explodindo. Então a demanda no trabalho é alta. Mas a Unilever é bem flexível e coloca os funcionários e suas famílias acima de tudo, o que ajuda muito. Mas sempre há um lado positivo. É bom ficar com eles em casa e ajudá-los no dia a dia. Estamos redescobrindo a dinâmica que eu tinha quando criança: eles fazem a cama de manhã, comemos juntos e passamos mais tempo nós quatro conversando, brincando e ajudando uns aos outros. Estamos fazendo coisas que normalmente não fazemos durante a semana. Segunda é a noite de quebra cabeça; quarta é o karaokê e às sextas assistimos um “show” que toda a família gosta.