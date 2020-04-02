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Renata Rasseli

Coronavírus: famoso recreador  do ES diverte crianças pela Internet

Reconhecido animador de festas do Estado, Tio Rogério ministra aulas de diversão pela web e prepara coleção de kits para brincar na Páscoa

Públicado em 

02 abr 2020 às 10:34
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

Rogério Bundovski, o famoso Tio Rogério
Rogério Bundovski, o famoso Tio Rogério Crédito: Arquivo Pessoal
Famoso por agitar festas infantis no ES, Rogério Bundovski, mais conhecido como Tio Rogério, está encarando a pandemia do coronavírus divertindo as crianças em Lives no seu Instagram, com dicas de brincadeiras e interagindo com as famílias. Para  ajudar os clientes mirins de forma mais personalizada, o recreador criou ainda o Personal Kids Online com exercícios dirigidos para a quarentena.  E para divertir as crianças na Páscoa, na próxima semana, o agitador infantil acaba de criar um kit especial de brincadeiras que pode ser entregue em domicílio.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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