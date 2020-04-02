Coronavírus: famoso recreador  do ES diverte crianças pela Internet

Famoso por agitar festas infantis no ES, Rogério Bundovski, mais conhecido como Tio Rogério, está encarando a pandemia do coronavírus divertindo as crianças em Lives no seu Instagram, com dicas de brincadeiras e interagindo com as famílias. Para ajudar os clientes mirins de forma mais personalizada, o recreador criou ainda o Personal Kids Online com exercícios dirigidos para a quarentena. E para divertir as crianças na Páscoa, na próxima semana, o agitador infantil acaba de criar um kit especial de brincadeiras que pode ser entregue em domicílio.