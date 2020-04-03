Após liberação, feiras livres voltam em Vitória com uso de máscaras

Comerciantes e clientes usam máscaras de proteção no primeiro dia de abertura das feiras livres em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

As feiras livres foram liberadas em Vitória na última quinta-feira (2) e já nesta sexta-feira (03), logo nas primeiras horas da manhã, muitos moradores da Capital capixaba, especialmente os idosos  mesmo incluídos no grupo de risco do novo coronavírus , marcaram presença nas barracas montadas em Jardim Camburi e Bento Ferreira, por exemplo. Esse comércio ao ar livre ficou vetado por quase duas semanas na cidade.

A reabertura foi autorizada, mas com algumas medidas preventivas relacionadas ao novo coronavírus, causador da Covid-19. A mais importante delas é a obrigatoriedade de clientes e feirantes utilizarem máscaras de proteção facial, podendo ser industriais ou caseiras, para evitar transmissão da doença que já matou duas pessoas no Espírito Santo.

Boa parte dos frequentadores e comerciantes atenderam às regras e manuseavam os alimentos utilizando as máscaras, especialmente os que vendiam os produtos. Alguns clientes, contudo, compravam folhas, frutas e legumes sem o equipamento de proteção.

O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Ademir Barbosa Filho, explicou que foi estabelecido um espaçamento mínimo de 1,5 metro entre as barracas, foi vetada a presença de feirantes com mais de 60 anos por estarem incluídos no grupo de risco e também está proibido o consumo de alimentos na feira, como o tradicional pastel com caldo de cana, biscoitos e outras opções.

"As pessoas podem vir à feira, comprar o pastel com caldo e levar para casa. Fazer o consumo nas feiras não pode. Essas medidas foram necessárias para evitar a contaminação", disse.