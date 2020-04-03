Após liberação, feiras livres voltam em Vitória com uso de máscaras

As feiras livres foram liberadas em Vitória na última quinta-feira (2) e já nesta sexta-feira (03), logo nas primeiras horas da manhã, muitos moradores da Capital capixaba, especialmente os idosos mesmo incluídos no grupo de risco do novo coronavírus, marcaram presença nas barracas montadas em Jardim Camburi e Bento Ferreira, por exemplo. Esse comércio ao ar livre ficou vetado por quase duas semanas na cidade.
A reabertura foi autorizada, mas com algumas medidas preventivas relacionadas ao novo coronavírus, causador da Covid-19. A mais importante delas é a obrigatoriedade de clientes e feirantes utilizarem máscaras de proteção facial, podendo ser industriais ou caseiras, para evitar transmissão da doença que já matou duas pessoas no Espírito Santo.
Boa parte dos frequentadores e comerciantes atenderam às regras e manuseavam os alimentos utilizando as máscaras, especialmente os que vendiam os produtos. Alguns clientes, contudo, compravam folhas, frutas e legumes sem o equipamento de proteção.
O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Ademir Barbosa Filho, explicou que foi estabelecido um espaçamento mínimo de 1,5 metro entre as barracas, foi vetada a presença de feirantes com mais de 60 anos por estarem incluídos no grupo de risco e também está proibido o consumo de alimentos na feira, como o tradicional pastel com caldo de cana, biscoitos e outras opções.
"As pessoas podem vir à feira, comprar o pastel com caldo e levar para casa. Fazer o consumo nas feiras não pode. Essas medidas foram necessárias para evitar a contaminação", disse.
Alguns feirantes também fixaram cartazes e mensagens em suas barracas pedindo que os clientes usem a máscara de proteção. Outra medida implementada nas feiras da capital foram a retirada de mesas e cadeiras ou qualquer outro item que permita que o consumidor possa se sentar.