Máscaras de proteção facial produzidas na Ufes Crédito: Divulgação/Ufes

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - Ufes usa impressora 3D para produzir máscaras

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são compostos por uma viseira transparente - feita por uma espécie de material acrílico-, elástico de fixação e um suporte para a cabeça, que será produzido com impressora 3D.

Além da universidade, o projeto para confecção desses produtos reúne a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), as empresas GeoControl e ArcelorMittal e o grupo de desenvolvedores capixaba ProtetorES.

O professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Ufes, Marcelo Segatto, explicou que o projeto nasceu a partir do movimento nacional de fabricação dos escudos por meio de impressoras que utilizam a tecnologia 3D.

A Ufes já produziu cerca de 100 máscaras em um processo que envolveu os Departamentos de Engenharia Elétrica e o de Matemática, conduzido pelo professor Etereldes Gonçalves. Ele coordena o Laboratório de Matemática, responsável por uma das fases de produção do equipamento.

A partir disso, o comitê da Ufes que discute a pandemia, em reuniões com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , recebeu a informação de que é preciso produzir 150 mil unidades para atender a demanda local.

Segatto explica que a instituição federal detém cinco impressoras 3D. Outras 10 máquinas pertencem a parceiros da iniciativa. privada.

"Usando só as nossas impressoras 3D, não há tempo suficiente para atender à demanda do Estado. A alternativa é fazer o modo de injeção de plástico. Essa é uma tecnologia mais custosa, mas consegue fazer até 4 mil peças por dia. Assim que o molde de injeção ficar pronto, vamos acelerar a produção" Marcelo Segatto - Professor da Ufes

A fabricação do equipamento será realizada nas indústrias capixabas, com coordenação pela Ufes. O professor acredita que o novo processo seja iniciado ainda nesta semana. Para finalizar a montagem, o grupo aguarda a chegada ao Estado do acetato, o material usado para fazer a máscara transparente.

Estamos em conversa com o polo de confecções da Glória, em Vila Velha, para ver a possibilidade deles fornecerem o elástico que é usado na fixação do escudo. O acetato deve chegar em 10 dias. Já o suporte, faremos nas impressoras 3D, disse o professor.