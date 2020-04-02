Vitória libera feiras livres, mas com clientes e feirantes de máscaras

Agora, os feirantes também deverão ampliar o espaço entre as barracas, em no mínimo 1,5 metro de distância, por meio da retirada de bandejas de cada feirante. As barracas terão que retirar bancos, mesas, ou qualquer outro item em que o consumidor possa utilizar para se sentar. Feirantes que comercializam os produtos do gênero alimentício para o consumo imediato no local, como caldo de cana e lanches em geral, somente poderão exercer a atividade em regime de retiradas em balcão.