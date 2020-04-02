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Pandemia de coronavírus

Vitória libera feiras livres, mas com clientes e feirantes de máscaras

A prefeitura voltou a liberar o funcionamento de feiras livres, mas com essa e outras regras. Medidas constam em decreto do prefeito Luciano Rezende, publicado nesta quinta-feira (2), no Diário Oficial de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 07:43

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 07:43

Idosos frequentam a feira livre de Jardim da Penha
Idosos frequentam a feira livre de Jardim da Penha Crédito: Elis Carvalho
Prefeitura de Vitória voltou a liberar as feiras livres na Capital, mas estabeleceu uma série de novas regras de funcionamento como medidas de prevenção ao novo coronavírus. Entre elas, feirantes e clientes terão que usar máscaras de proteção facial, industrializadas ou de fabricação caseira.
As novas regras constam em um decreto do prefeito Luciano Rezende, publicado nesta quinta-feira (2), no Diário Oficial de Vitória. As feiras livres chegaram a ficar suspensas por uma semana em Vitória.

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Agora, os feirantes também deverão ampliar o espaço entre as barracas, em no mínimo 1,5 metro de distância, por meio da retirada de bandejas de cada feirante. As barracas terão que retirar bancos, mesas, ou qualquer outro item em que o consumidor possa utilizar para se sentar. Feirantes que comercializam os produtos do gênero alimentício para o consumo imediato no local, como caldo de cana e lanches em geral, somente poderão exercer a atividade em regime de retiradas em balcão.
Ainda segundo o decreto, feirantes ou trabalhadores com mais de 60 anos, por se enquadrarem no grupo de risco, terão que ser substituídos. As novas regras já começam a valer a partir desta quinta-feira (2).

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