EUA: governo prepara orientação para que americanos usem máscaras caseiras na rua

Espera-se que as recomendações, que, nesta quinta-feira (2), ainda estavam sendo finalizadas, sejam aplicadas àqueles que vivem em áreas atingidas fortemente pela transmissão comunitária do vírus que causa a covid-19. Uma pessoa familiarizada com a discussão da força-tarefa do coronavírus na Casa Branca disse que autoridades vão sugerir que máscaras não médicas, camisas e bandanas sejam usados para cobrir o nariz e a boca quando se estiver fora de casa, por exemplo, na mercearia ou na farmácia.