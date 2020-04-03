EUA: governo prepara orientação para que americanos usem máscaras caseiras na rua

O governo dos Estados Unidos vai formalizar uma nova orientação para recomendar a parte dos norte-americanos o uso de máscaras em um esforço para conter o contágio pelo novo coronavírus, à medida que o presidente Donald Trump está defendendo agressivamente a sua resposta à crise de saúde pública.
Espera-se que as recomendações, que, nesta quinta-feira (2), ainda estavam sendo finalizadas, sejam aplicadas àqueles que vivem em áreas atingidas fortemente pela transmissão comunitária do vírus que causa a covid-19. Uma pessoa familiarizada com a discussão da força-tarefa do coronavírus na Casa Branca disse que autoridades vão sugerir que máscaras não médicas, camisas e bandanas sejam usados para cobrir o nariz e a boca quando se estiver fora de casa, por exemplo, na mercearia ou na farmácia.