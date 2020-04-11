Bebê de cinco meses pega coronavírus dentro de UTI em hospital na Serra

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves Crédito: Fernando Madeira

Um bebê de 5 meses de idade, que nasceu prematuro em novembro de 2019 e, desde estão, está internado na UTI Neonatal do Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra , pegou coronavírus dentro da unidade. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o contágio é considerado de transmissão comunitária.

Desde o parto, a criança permanecia internada até ganhar peso, no entanto, no início do mês de abril, no dia 6, apresentou sintomas gripais. Por isso, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, foi feita uma testagem, que deu positiva para a Covid-19.

Considerando essa transmissão, as equipes da UTI Neonatal e a Comissão de Controle de Infecção do hospital vão fazer testes em todas as crianças que estão lá e em funcionários do setor (veja a nota abaixo).

A Secretária de Saúde não informou o estado de saúde da criança e apenas informou que toda a assistência necessária ao quadro clínico está sendo dada nesse momento e que também já adotou as medidas necessárias para garantir a segurança das outras crianças.

O QUE DIZ A SESA

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves informa que o bebê de cinco meses está internado na unidade desde o seu nascimento (novembro/2019). Ele foi diagnosticado com displasia broncopulmonar e tem recebido toda assistência necessária ao seu quadro clínico. No dia 06 de abril, o paciente apresentou sintomas gripais tendo sido prontamente encaminhado para leito de isolamento e feita a coleta de exame para COVID-19  que resultou positivo.

O Hospital Dr. Jayme esclarece que o novo vírus é considerado de transmissão comunitária. As equipes de Neonatologia e da Comissão de Controle de Infecção Hospital (CCIH) preocupadas com os demais bebês internados decidiram investigar os outros pacientes do setor, além de bloqueá-lo para novas internações. Os funcionários do setor também serão testados.

Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

CORONAVÍRUS: TRANSMISSÃO E SINTOMAS

OS NÚMEROS NO ESTADO

Já chega a 349 o número de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 no Espírito Santo. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite de sexta-feira (10), 95 casos foram confirmados no Estado só nas últimas 48 horas.