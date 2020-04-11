Bebê de cinco meses pega coronavírus dentro de UTI em hospital na Serra

Um bebê de 5 meses de idade, que nasceu prematuro em novembro de 2019 e, desde estão, está internado na UTI Neonatal do Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, pegou coronavírus dentro da unidade. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o contágio é considerado de transmissão comunitária.
Desde o parto, a criança permanecia internada até ganhar peso, no entanto, no início do mês de abril, no dia 6, apresentou sintomas gripais. Por isso, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, foi feita uma testagem, que deu positiva para a Covid-19.
Considerando essa transmissão, as equipes da UTI Neonatal e a Comissão de Controle de Infecção do hospital vão fazer testes em todas as crianças que estão lá e em funcionários do setor (veja a nota abaixo).
A Secretária de Saúde não informou o estado de saúde da criança e apenas informou que toda a assistência necessária ao quadro clínico está sendo dada nesse momento e que também já adotou as medidas necessárias para garantir a segurança das outras crianças.
O QUE DIZ A SESA
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves informa que o bebê de cinco meses está internado na unidade desde o seu nascimento (novembro/2019). Ele foi diagnosticado com displasia broncopulmonar e tem recebido toda assistência necessária ao seu quadro clínico. No dia 06 de abril, o paciente apresentou sintomas gripais tendo sido prontamente encaminhado para leito de isolamento e feita a coleta de exame para COVID-19 que resultou positivo.
O Hospital Dr. Jayme esclarece que o novo vírus é considerado de transmissão comunitária. As equipes de Neonatologia e da Comissão de Controle de Infecção Hospital (CCIH) preocupadas com os demais bebês internados decidiram investigar os outros pacientes do setor, além de bloqueá-lo para novas internações. Os funcionários do setor também serão testados.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta
CORONAVÍRUS: TRANSMISSÃO E SINTOMAS
OS NÚMEROS NO ESTADO
Já chega a 349 o número de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 no Espírito Santo. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite de sexta-feira (10), 95 casos foram confirmados no Estado só nas últimas 48 horas.
Vila Velha é o município com maior número de casos, com 100 pessoas infectadas. O Estado também já registra nove mortes pela Covid-19: duas em Vitória, duas em Vila Velha, três na Serra, uma em Linhares e uma em São Mateus.