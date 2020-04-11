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Pandemia no ES

ES tem 15 profissionais da rede estadual de saúde com coronavírus, diz Sesa

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que profissionais da saúde são de grupo prioritário para testagem quando apresentam sintomas compatíveis com a Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 07:36

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 07:36

Secretária de Estado da Saúde (Sesa)
Secretária de Estado da Saúde (Sesa) Crédito: Ricardo Medeiros
Na linha de frente de combate ao novo coronavírus, profissionais da saúde estão entre os mais expostos à Covid-19, doença causada pelo vírus. No Espírito Santo, 15 profissionais da área na rede estadual estão confirmados com a doença, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que frisou ter reforçado os estoques e que atualmente não há falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para esses funcionários.
Por nota, a secretaria informou que profissionais da saúde são de grupo prioritário para testagem quando apresentam sintomas compatíveis com a Covid-19. A Sesa possui um conjunto de 14 mil trabalhadores na rede estadual e está realizando uma contratação emergencial de mais profissionais com o objetivo de ampliar os recursos humanos nos hospitais, explicou.

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Quanto à proteção desses profissionais da área na rede estadual, a Secretaria de Estado da Saúde informou que desde janeiro deste ano reforçou os estoques e que atualmente não há falta de EPIs.
No entanto, esclarece que existem critérios para a utilização destes e que tanto a equipe de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), quantos os infectologistas, têm reforçado as orientações sobre a utilização destes materiais nos hospitais seguindo o protocolo do Ministério da Saúde (MS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O abastecimento nas unidades é acompanhando e as necessidades avaliadas de acordo com a demanda, disse a Sesa, por nota.

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Ainda de acordo com a secretaria, há processos de compra no valor de R$ 14 milhões em andamento de diferentes equipamentos de proteção para os profissionais da saúde. Somente de máscaras, são 3 milhões de peças. A entrega dos materiais está escalonada para primeira e segunda quinzena de abril.

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