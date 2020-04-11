ES tem 15 profissionais da rede estadual de saúde com coronavírus, diz Sesa

Secretária de Estado da Saúde (Sesa) Crédito: Ricardo Medeiros

Por nota, a secretaria informou que profissionais da saúde são de grupo prioritário para testagem quando apresentam sintomas compatíveis com a Covid-19. A Sesa possui um conjunto de 14 mil trabalhadores na rede estadual e está realizando uma contratação emergencial de mais profissionais com o objetivo de ampliar os recursos humanos nos hospitais, explicou.

3 MILHÕES DE MÁSCARAS ATÉ O FINAL DE ABRIL

Quanto à proteção desses profissionais da área na rede estadual, a Secretaria de Estado da Saúde informou que desde janeiro deste ano reforçou os estoques e que atualmente não há falta de EPIs.

No entanto, esclarece que existem critérios para a utilização destes e que tanto a equipe de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), quantos os infectologistas, têm reforçado as orientações sobre a utilização destes materiais nos hospitais seguindo o protocolo do Ministério da Saúde (MS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . O abastecimento nas unidades é acompanhando e as necessidades avaliadas de acordo com a demanda, disse a Sesa, por nota.