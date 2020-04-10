Prefeitura confirma primeiro caso de coronavírus em São Gabriel da Palha

igreja matriz de São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução/Google Maps

O município de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou na tarde desta sexta-feira (10) o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus . De acordo com prefeitura, o paciente infectado é um idoso de 75 anos.

De acordo com o secretário Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha, Roberto Morandi, o paciente é um caminhoneiro de 75 anos que está em isolamento domiciliar.

"O paciente se encontra em isolamento e monitoramento desde que chegou de viagem de São Paulo, todos os familiares e pessoas que tiveram contato com o idoso já foram comunicados e estão em isolamento domiciliar. O paciente está bem, sem apresentar gravidade", disse o secretário.

Ainda de acordo com Morandi, apesar de apresentar um bom estado de saúde, o paciente é monitorado de perto. Além de ser idoso, ele apresenta comorbidade como diabetes e problemas cardíacos.