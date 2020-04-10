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Caminhoneiro de 75 anos

Prefeitura confirma primeiro caso de coronavírus em São Gabriel da Palha

De acordo com o secretário Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha, Roberto Morandi, o paciente é um caminhoneiro de 75 anos que está em isolamento domiciliar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2020 às 16:35

Publicado em 10 de Abril de 2020 às 16:35

As andorinhas tinham por hábito repousarem nos oito oitis que ficam na praça da igreja matriz de São Gabriel da Palha
 igreja matriz de São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução/Google Maps
O município de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou na tarde desta sexta-feira (10) o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus. De acordo com prefeitura, o paciente infectado é um idoso de 75 anos. 
De acordo com o secretário Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha, Roberto Morandi, o paciente é um caminhoneiro de 75 anos que está em isolamento domiciliar.
"O paciente se encontra em isolamento e monitoramento desde que chegou de viagem de São Paulo, todos os familiares e pessoas que tiveram contato com o idoso já foram comunicados e estão em isolamento domiciliar. O paciente está bem, sem apresentar gravidade", disse o secretário.
> CORONAVÍRUS NO ES | A cobertura completa
Ainda de acordo com Morandi, apesar de apresentar um bom estado de saúde, o paciente é monitorado de perto. Além de ser idoso, ele apresenta comorbidade como diabetes e problemas cardíacos. 
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou  o primeiro  caso no boletim epidemiológico do Estado. 

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