Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

Lojas fechadas dão prejuízo de R$ 1,3 bi ao comércio do ES

Cerca de 78% do comércio capixaba estão fechados, e nos segmentos que permanecem abertos, como o varejo alimentício e as farmácias, o movimento de clientes caiu 35%, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio

Públicado em 

13 abr 2020 às 05:00
Angelo Passos

Colunista

Angelo Passos

Data: 20/03/2020 - ES - Cariacica - Comércio na avenida Expedito Garcia em Campo Grande - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Comércio fechado na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Vitor Jubini/Arquivo
A perda de faturamento no comércio do Espírito Santo gira em torno R$ 1,3 bilhão até o início da semana passada (dia 7), em função do impedimento de abertura dos estabelecimentos comerciais. Esta é a estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O estudo apurou que 78% do comércio capixaba estão fechados, e que nos segmentos que permanecem abertos, como o varejo alimentício e as farmácias, o movimento de clientes caiu cerca de 35%.
Um decreto do governo estadual determinou o fechamento ao público dos estabelecimentos comerciais desde o dia 21 de março, como tentativa de deter o avanço do novo coronavírus. Apenas atividades essenciais foram mantidas.

Veja Também

Comércio do ES já calcula perdas de R$ 1,3 bilhão nas vendas

Casagrande decide manter o comércio fechado até o dia 19 no ES

R$ 1,3 bilhão no Espírito Santo é uma parte bem pequena do prejuízo nacional, calculado (com base na média de faturamento diário) em R$ 53,3 bilhões até o dia 7 deste mês. O levantamento da Confederação Nacional do Comércio abrangeu dez unidades da Federação, incluindo Espírito Santo. Elas são responsáveis por por 72,5% do volume de vendas do comércio nacional.
Sob o ponto de vista do faturamento, a CNC avalia que as vendas pela internet não preencheram a queda das vendas do consumo presencial. A entidade lembra que a situação está sendo agravada pela retração da renda dos consumidores. Na verdade, o desemprego avança, em todas as áreas, e os profissionais que trabalham por conta própria, formais e informais, estão sentindo no bolso o encolhimento da demanda.

Veja Também

Arrecadação no ES cai R$ 2,4 bilhões no trimestre por causa do coronavírus

Colheita do café pode ser adiada para maio no ES por causa do coronavírus

Há também outra projeção de cenário para o comércio. É feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), que estima em mais de R$ 100 bilhões a perda de faturamento das lojas, caso a paralisação das operações continue durante o mês de maio. Ainda assim, a entidade tem se manifestado em defesa do fechamento geral do comércio, em todo o país, visando à saúde pública.
Afinal, o que será da economia brasileira neste ano? Há poucos dias, o ministro Paulo Guedes disse a senadores (em audiência on-line) que o PIB pode ter queda de até 4% em 2020, caso a paradeira da produção e dos serviços se prolongue até julho. Este seria o pior cenário.

Angelo Passos

É jornalista. Escreve às segundas e às sextas-feiras sobre economia, com foco no cenário capixaba, trazendo sempre informações em primeira mão e análises, sem se descuidar dos panoramas nacional e internacional

Tópicos Relacionados

Economia Comércio Coronavírus no ES Crise Econômica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados