Bolsonaro defende comércio aberto: 'É um risco que eu corro'

Durante a posse do oncologista Nelson Teich como ministro da Saúde e em plena pandemia da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender abertura do comércio e fronteiras.

Jair Bolsonaro na solenidade de posse de Nelson Luiz Sperle Teich, Ministro de Estado da Saúde. Crédito: Marcos Corrêa/PR

"Essa briga de começar a abrir para o comércio é um risco que eu corro. Se agravar (a doença) vem ao meu colo. Agora, o que acredito, que muita gente está tendo consciência que tem de abrir" Jair Bolsonaro (sem partido) - Presidente da República

O presidente afirmou desejar reabertura de fronteiras com Uruguai e Paraguai, o que, segundo ele, já teria sido discutido com o ministro da Justiça, Sergio Moro . "A gente vai tendo informações e vai decidindo", afirmou.

Bolsonaro disse que às vezes um time precisa mudar jogadores e o placar, ao justificar a demissão de Luiz Henrique Mandetta (DEM) da Saúde . "Tenho certeza que Mandetta sai com a consciência tranquila", disse.

Mandetta e Bolsonaro divergiram por semanas sobre a estratégia para combate à Covid-19. O presidente pede isolamento apenas para idosos e doentes crônicos, além de reabertura de serviços. Já Mandetta sugeria postura mais cautelosa e afirma que ainda é necessária quarentena mais ampla.

Bolsonaro afirmou ainda que o ex-ministro focava na saúde e vida, enquanto o presidente precisa também considerar aspectos econômicos.

RECADOS A GOVERNADORES

O presidente mandou também recados a governadores. Ele disse que, apesar de o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir que valem regras locais sobre quarentena , é contra prisões por descumprimento do isolamento social. Ele afirmou que não prega desobediência civil, mas rechaça estas medidas.