Bolsonaro diz que '50% dos prefeitos já querem abertura' do comércio

Na conversa com os apoiadores hoje, Bolsonaro ouviu de um homem a frase: "falaram que você é o técnico do time, para resolver lá, para assinar". Em resposta, Bolsonaro riu, fez gesto de assinatura e tirou a caneta de dentro do bolso do terno. A ação remete a uma fala sua em que disse "a minha caneta funciona", em 5 de abril, quando ainda ameaçava demitir Mandetta. "A hashtag hoje é Mandetta fica em casa", disse um outro apoiador. Bolsonaro riu, mas não fez comentários.