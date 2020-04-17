Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ataques entre Bolsonaro e Maia têm de velha política a socorro à pandemia
Confronto

Ataques entre Bolsonaro e Maia têm de velha política a socorro à pandemia

Nesta quinta (16), Bolsonaro acusou Maia de conspirar para tirá-lo do Palácio do Planalto. Essa não é a primeira vez que os presidentes dos dois poderes se desentendem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 12:08

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 12:08

Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia
Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia Crédito: Divulgação | Arquivo
Após colocar um ponto final na crise com o agora ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) abriu fogo contra outro político: o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Nesta quinta (16), Bolsonaro acusou Maia de conspirar para tirá-lo do Palácio do Planalto e qualificou como péssima a atuação do deputado. "Parece que a intenção é me tirar do governo. Quero crer que esteja equivocado", disse Bolsonaro, ao comentar a aprovação pela Câmara de um projeto de socorro aos estados em meio à pandemia do coronavírus.
A parlamentares, como revelou a Folha de S.Paulo, o presidente tem dito que recebeu um dossiê com informações de inteligência de que Maia, o governador João Doria (PSDB) e um setor do Supremo Tribunal Federal estão tramando um plano para dar um golpe e tirá-lo do governo.
Sob esse argumento, deu início a conversas com líderes de partidos. Ele não apresentou a nenhum deputado ou senador qualquer prova do suposto plano arquitetado.

Veja Também

Bolsonaro ataca Maia: 'Intenção é me tirar do governo'

Essa não é a primeira vez que os presidentes dos dois poderes se desentendem. Relembre outros embates entre Maia e Bolsonaro.

A "VELHA POLÍTICA" (11.MAR.2019)

No mesmo dia em que anunciou que iria liberar R$ 1 bilhão de emendas parlamentares, Bolsonaro afirmou que existe uma "pressão enorme" do que chama ele de "velha política".
"Vocês sabem que as pressões são enormes porque a velha política parece que quer nos puxar para fazer o que eles faziam antes. Nós não pretendemos fazer isso."
A fala ocorreu em um momento em que o governo tinha de fazer esforços para ampliar sua base na Câmara, que instalava comissões na Casa e iniciava a tramitação da reforma da Previdência, considerada crucial para a atual gestão.

Veja Também

Após ataques de Bolsonaro, deputados se solidarizam com Maia

TOMA LÁ DÁ CÁ (20,MAR.2019)

Em resposta à declaração de Bolsonaro de que havia "pressões enormes" por parte do Congresso, Maia disse que, ao mesmo tempo em que critica, o governo quer interferir no Legislativo.
"Eu acho engraçado. Quando dizem que o Parlamento quer indicar alguém no governo é toma lá da cá. Quando eles querem indicar relator aqui e interferir no processo legislativo não é toma la da cá?"

MENOS TEMPO PARA O TWITTER (22.MAR.2019)

Em viagem ao Chile, Bolsonaro afirmou que estaria à disposição para conversar com Maia. A fala foi uma resposta a críticas do deputado sobre a falta de articulação do Planalto para aprovar a Reforma da Previdência.
"Só conversando. Você nunca teve uma namorada? E quando ela quis ir embora o que você fez para ela voltar, não conversou? Estou à disposição para conversar com o Rodrigo Maia, sem problema nenhum".
No mesmo dia, em entrevista ao Jornal Nacional, o presidente da Câmara retrucou e disse que Bolsonaro precisava "ter mais tempo para cuidar da previdência e menos tempo cuidando do Twitter, porque senão a reforma não vai avançar".

Veja Também

Maia e Alcolumbre em nota: saída de Mandetta não é positiva e será sentida

SITUAÇÃO PESSOAL (23.MAR.2019)

No dia 23 de março, Bolsonaro voltou a criticar o que classifica de "velha política" e atacou Maia.
"A bola está com ele [Maia], já fiz a minha parte, entreguei, o compromisso dele é despachar e o projeto andar dentro da Câmara, nada falei contra o Rodrigo Maia, muito pelo contrário, estou achando que está havendo um tremendo mal-entendido", afirmou.
"Eu até perdoo o Rodrigo Maia pela situação pessoal que ele está vivendo. O Brasil está acima dos meus interesses e do dele. O Brasil em primeiro lugar", disse Bolsonaro, em referência à prisão, na época, do ex-governador do Rio de Janeiro Moreira Franco. Maia é casado com a enteada do político.

BRINCANDO DE PRESIDIR (27.MAR.2019)

Em março de 2019, ainda durante imbróglio causado pela articulação da reforma da Previdência, Maia afirmou que Bolsonaro brincava de presidir o país.
"Abalados estão os brasileiros que estão esperando desde 1º de janeiro que o governo comece a funcionar. São 12 milhões de desempregados, 15 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza e o presidente brincando de presidir o Brasil."

Veja Também

Bolsonaro diz que '50% dos prefeitos já querem abertura' do comércio

ATAQUE ÀS INSTITUIÇÕES (10.JUL.2019)

Ao aprovar a reforma da Previdência, a Câmara ovacionou Rodrigo Maia, que, em seu discurso, fez críticas veladas ao presidente e disse que foi o centrão que aprovou o projeto.
"O Centrão, essa coisa que ninguém sabe o que é, mas é do mal, mas é o Centrão que está fazendo a reforma da Previdência, esses partidos que se dizem do Centrão", afirmou ele.
"Investidor de longo prazo não investe em país que ataca das instituições. E acho que esse é um conflito que nós temos hoje e que nós temos que superar", disse.

PRODUTO DE NOSSOS ERROS (8.AGO.2019)

Em evento da Fundação Lemann, em São Paulo, Maia chamou Bolsonaro de "produto de nossos erros'. "A pergunta é onde nós erramos", disse o deputado.

Veja Também

Em despedida, Mandetta defende ciência e manda recados a Bolsonaro

SAIAM ÀS RUAS (15.MAR.2019)

Após sofrer críticas de Maia e do presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP) por ter incentivado e participado de manifestações em meio à pandemia, Bolsonaro desafiou os dois parlamentares a também sair às ruas.
"Eu gostaria que eles saíssem às ruas como eu. A resposta é esta. Nós, políticos, temos responsabilidade e devemos ser quase que escravos da vontade popular. Saiam às ruas, esses dois parlamentares. Respeito os dois, não tenho nenhum problema com eles. Estão fazendo as suas críticas, estou tranquilo no tocante a isso. Espero que eles não queiram partir para algo belicoso depois destas minhas palavras aqui", disse Bolsonaro.
"Agora, prezado Davi Alcolumbre, prezado Rodrigo Maia, querem sair às ruas? Saim às ruas e vejam como vocês são recebidos", prosseguiu o presidente da República.

Veja Também

Bolsonaro segue impedido de reverter ações de governadores e prefeitos

POPULARIDADE DE REDE SOCIAL (7.ABR.2020)

Durante a crise entre Bolsonaro e Mandetta, Maia criticou o presidente. O deputado acusou Bolsonaro de usar uma estrutura paralela para tentar desqualificar aqueles que avalia serem seus inimigos.
"O presidente trabalha com popularidade, pena que popularidade de rede social. É assim na relação dele com o [ministro da Justiça, Sérgio] Moro e tem sido agora assim na relação dele com o Mandetta", afirmou.
"E sempre usando essa estrutura paralela para tentar desqualificar quem ele considera, vamos dizer assim, inimigo dele, que possa ser adversário dele".
No dia, Maia ainda criticou ainda o desgaste gerado pelo rumor e disse que, no momento, é melhor "respeitar a ciência do que fritar o ministro da Saúde".

Veja Também

Casagrande sobre Covid-19 no ES: "Maio vai ser um mês muito crítico"

Mais da metade dos infectados por coronavírus no ES estão curados

"Decisão será até amanhã", diz Casagrande sobre abertura do comércio no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados