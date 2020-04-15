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Combate ao coronavírus

STF decide que Estados têm autonomia para regulamentar isolamento

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (15) por unanimidade, que Estados e municípios têm autonomia para regulamentar medidas de isolamento social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 19:54

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 19:54

Supremo Tribunal Federal (STF)
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por unanimidade que Estados e municípios têm autonomia para regulamentar medidas de isolamento social Crédito: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (15) por unanimidade, que Estados e municípios têm autonomia para regulamentar medidas de isolamento social. O caso foi apresentado pelo PDT após o governo baixar a Medida Provisória 926, que restringia a ação de governadores em tomar ações preventivas ao novo coronavírus.
Votaram a favor da autonomia dos entes federativos os ministros Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. Celso de Mello e Luis Roberto Barroso não votaram.
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A ação questionava trechos da MP 926 que deixavam a cargo da União a definição de quais serviços essenciais deveriam ficar abertos, independente de medidas de isolamento adotadas por governadores e prefeitos.

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Apesar de considerarem a medida provisória constitucional, os ministros decidiram que ela não deve centralizar a tomada de decisões sobre isolamento social na União.
No entendimento da Corte, o governo federal somente poderia definir como serviços essenciais as atividades de interesse nacional. Fora disso, cabe aos Estados e municípios regulamentarem quais serviços que podem parar dentro de seus territórios.

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