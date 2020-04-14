Índice de isolamento social volta a cair e vai a 50% em SP

O índice de distanciamento social voltou a cair no estado de São Paulo e foi a 50% na segunda-feira (13).
O número veio depois de o governo paulista comemorar alta a 59% no domingo de Páscoa (12) ?índice idêntico ao de dois domingos anteriores. Durante a semana, porém, o estado vinha registrando viés de queda.
Na última sexta (10), o índice mais baixo desde março foi registrado, de 47%.
Na capital paulista, o índice de segunda também foi de 50%.
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), vinha adotando um discurso duro, ameaçando de prisão quem fizesse aglomerações. Na segunda, mesmo com a alta apenas no fim de semana, o tucano adotou retórica mais motivacional e falou na criação de uma "corrente de amor".