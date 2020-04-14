Índice de isolamento social volta a cair e vai a 50% em SP

Pessoa em isolamento por conta do coronavírus Crédito: Divulgação

O índice de distanciamento social voltou a cair no estado de São Paulo e foi a 50% na segunda-feira (13).

O número veio depois de o governo paulista comemorar alta a 59% no domingo de Páscoa (12) ?índice idêntico ao de dois domingos anteriores. Durante a semana, porém, o estado vinha registrando viés de queda.

Na última sexta (10), o índice mais baixo desde março foi registrado, de 47%.

Na capital paulista, o índice de segunda também foi de 50%.