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Descumprimento das normas

Índice de isolamento social volta a cair e vai a 50% em SP

O número veio depois de o governo paulista comemorar alta a 59% no domingo de Páscoa (12) -índice idêntico ao de dois domingos anteriores. Durante a semana, porém, o estado vinha registrando viés de queda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 18:08

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 18:08

Pessoa em isolamento por conta do coronavírus: a melhor solução para prevenir o avanço da doença
Pessoa em isolamento por conta do coronavírus Crédito: Divulgação
O índice de distanciamento social voltou a cair no estado de São Paulo e foi a 50% na segunda-feira (13).
O número veio depois de o governo paulista comemorar alta a 59% no domingo de Páscoa (12) ?índice idêntico ao de dois domingos anteriores. Durante a semana, porém, o estado vinha registrando viés de queda.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Na última sexta (10), o índice mais baixo desde março foi registrado, de 47%.

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Na capital paulista, o índice de segunda também foi de 50%.
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), vinha adotando um discurso duro, ameaçando de prisão quem fizesse aglomerações. Na segunda, mesmo com a alta apenas no fim de semana, o tucano adotou retórica mais motivacional e falou na criação de uma "corrente de amor".

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