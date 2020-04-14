Espanha relaxa isolamento após vírus desacelerar

Mulher usa máscara para se proteger do coronavírus Crédito: Anna Shvets/ Pexels

A Espanha, um dos países mais atingidos pela epidemia global de coronavírus , começou a afrouxar ontem as restrições duras do isolamento social, que mantiveram as pessoas em casa durante mais de um mês e frearam a atividade econômica.

O número de mortes causadas pela covid-19 chegou a 17.489 ontem, 517 a mais que no domingo (12). Os casos confirmados totalizaram 169.496  a menor alta na taxa de infecções desde o começo da pandemia.

Embora o governo tenha decretado o confinamento total da população inicialmente até o próximo dia 26, nesta segunda (13) funcionários de algumas empresas e fábricas em setores não essenciais, que não podem trabalhar remotamente, principalmente os setores industrial e de construção civil, retomaram as atividades. Eles se juntaram aos setores considerados essenciais, como alimentos, necessidades básicas e produtos sanitários, que permaneceram ativos desde o início da pandemia.

Diante de dúvidas e críticas sobre o possível efeito do regresso ao trabalho na expansão do coronavírus, o governo iniciou, em 1,5 mil pontos em todo o país, um programa de distribuição de 10 milhões de máscaras de proteção para trabalhadores que estão retomando suas atividades.

Até agora, o acesso da população às máscaras tem sido difícil, pois a maior parte do suprimento é distribuída aos profissionais de saúde, forças de segurança e outros grupos essenciais, enquanto a maioria da população permanece confinada em suas casas.

O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmou que o governo acredita que, até o final desta semana, as farmácias terão máscaras à venda. "Se a saúde dos trabalhadores for minimamente afetada, a atividade não poderá recomeçar", disse Grande-Marlaska, à rádio Cadena Ser.

Com a medida de afrouxamento, o governo presidido pelo socialista Pedro Sánchez tenta reativar parte da economia espanhola, muito prejudicada pelo surto, com cerca de 900 mil postos de trabalho fechados desde meados de março. Somente a construção civil responde por 12,5% da atividade econômica e emprega aproximadamente 1,7 milhão de trabalhadores.

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