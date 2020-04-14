Mais de 2 milhões no mundo contraíram a doença

Em pouco mais de uma semana os casos de novo coronavírus dobraram  a marca de 1 milhão de casos foi alcançada no último dia 2.

Enquanto isso, já ocorreram quase 120 mil mortes pela doença, a maior parte delas na Itália (mais de 20 mil). A triste de países com mais mortes segue com Espanha (17 mil), França (14 mil), Reino Unido (11 mil). O estado de Nova York, o mais afetado nos EUA pela doença, completa o triste ranking, com 7.349 mortes.