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Coronavírus

Mais de 2 milhões no mundo contraíram a doença

De acordo com a plataforma da Universidade Johns Hopkins, o número de casos do novo coronavírus dobrou em 11 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 07:35

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 07:35

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Nattthewafflecat/Pixabay
O número de casos já registrados da covid-19 no mundo passou dos 2 milhões nesta segunda (13), segundo informações da plataforma da Universidade Johns Hopkins de monitoramento da doença.
Em pouco mais de uma semana os casos de novo coronavírus dobraram  a marca de 1 milhão de casos foi alcançada no último dia 2.
Atualmente, o país mais atingido pela pandemia do novo coronavírus é os EUA, com pouco mais de 680 mil casos. Em seguida, estão Espanha (170 mil), Itália (159 mil), França (137 mil) e Alemanha (130 mil). Atualmente, há mais de 1,3 milhão de casos ocorrendo.
Enquanto isso, já ocorreram quase 120 mil mortes pela doença, a maior parte delas na Itália (mais de 20 mil). A triste de países com mais mortes segue com Espanha (17 mil), França (14 mil), Reino Unido (11 mil). O estado de Nova York, o mais afetado nos EUA pela doença, completa o triste ranking, com 7.349 mortes.
A descoberta de um novo vírus na China foi comunicada à Organização Mundial da Saúde (OMS) no fim de dezembro de 2019. No país asiático, o Sars-CoV-2 causou pouco mais de 83 mil infecções e 3.345 mortes.

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