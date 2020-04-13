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Coronavírus: infecções se estabilizam em Nova Iorque; Itália tem 20 mil mortos

O número de mortos em 24 horas também está se estabilizando, com tendência de queda; entre domingo e esta segunda-feira foram confirmados mais 671 óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 15:30

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 15:30

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que o Estado, epicentro do coronavírus nos EUA, vive um período de estabilização de contaminações, com o total de hospitalizações, entubações e admissões em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) caindo lentamente. O número de mortos em 24 horas também está se estabilizando, com tendência de queda; entre domingo e esta segunda-feira foram confirmados mais 671 óbitos. Nos cinco dias anteriores, as mortes diárias variaram de 779 a 799.
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Crédito:
No Estado de Nova York, os mortos já são 10.056 e o total de casos está em 195.031. Nos Estados Unidos como um todo, segundo a Universidade Johns Hopkins, os mortos são 22.154 e os infectados são quase 560 mil, isso às 14h desta segunda. O país é o mais atingido pela covid-19 em todo o mundo, tanto em óbitos quanto em casos confirmados.
Na contagem do Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês), os Estados Unidos confirmaram 29,1 mil casos de covid-19 nas últimas 24 horas e 1.456 mortes no mesmo período. De acordo com o CDC, os Estados Unidos têm quase 22 mil mortos e 555 mil casos confirmados.

OUTROS PAÍSES

A Itália chegou a mais de 20 mil mortos por causa do novo coronavírus. Segundo atualização publicada pela Defesa Civil local, com mais 566 óbitos confirmados desde domingo, o total de vítimas fatais no país é de 20.465. Os infectados desde o começo da pandemia são 102.253, número 1.363 maior do que o divulgado ontem.
A Alemanha confirmou nesta segunda mais 126 mortos por causa da covid-19. Agora, o país tem 2.799 óbitos e 123.016 contaminações, com 2.537 novos casos confirmados entre ontem e hoje. Do total de contaminados, 5,7 mil são de profissionais de saúde. As informações são do Instituto Robert Koch.
Na Espanha, uma redução no número de casos diários foi informada pelo governo local: foram mais 3.477 casos desde ontem, o menor número desde 19 de março. O total de contaminados é de 169,4 mil. Nas últimas 24 horas, 517 pessoas morreram na Espanha por causa da covid-19, o que elevou o total de óbitos para 17.489.
O governo do Reino Unido informou nesta segunda que 717 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje por causa da covid-19, o que fez o número total de óbitos no país passar a 11.329. Os novos casos de contaminações pelo coronavírus nesse intervalo foram 4.342 e o total de infectados está em 88.621.

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